De invitados exclusivos a un vestido de ensueño: te contamos los detalles sobre la boda de tres días de Jennifer Lopez y Ben Affleck

A un mes de darse el “sí” frente a un altar en Las Vegas, Jennifer Lopez y Ben Affleck están listos para celebrar su matrimonio a lo grande. Por esta razón, han decidido volver a casarse, aunque ahora lo harán frente a sus amigos y familiares en la lujosa propiedad valuada en 8 millones de dólares que el actor tiene en Savannah, Georgia.

A través del portal TMZ se reveló que son varios los detalles que la intérprete de “Jenny from the Block” no ha perdido de vista, incluyendo la exclusiva lista de invitados, ostentosas decoraciones y, por supuesto, el vestido que portará para dicha celebración.

De acuerdo con el medio estadounidense, Colin Cowie está detrás de todos los detalles del esperado enlace matrimonial. El popular wedding planner ayudó a JLo y Affleck a retomar sus planes de contraer nupcias en la residencia donde habría sido su primera boda antes de que cancelaran su compromiso en 2004.

La propiedad es un complejo multiresidencial con vista al río North Newport en Hampton Island. Su ubicación permite que uno de sus mayores atractivos sea un muelle en el que se espera que la cantante haga su gran entrada hacia el altar.

En cuanto al vestido de novia, se espera que Jennifer Lopez use un vestido diseñado de Ralph Lauren hecho en Italia, mientras que la revista de moda Vogue tendrá acceso exclusivo al gran día de la parejita.

Hasta el momento se sabe que dentro de la lista de invitados destacan grandes personalidades del mundo del entretenimiento, como lo son: Matt Damon, Jimmy Kimmel y el hermano menor del actor, Casey Affleck, por mencionar algunos. View this post on Instagram A post shared by The Afflecks 💚 (@_benniferlove_)

Fue el pasado 16 de julio cuando Jennifer Lopez y Ben Affleck se juraron amor eterno en Las Vegas, en una ceremonia íntima. La noticia fue confirmada por la propia artista por medio de un tierno mensaje publicado en su boletín On The JLo.

“Lo logramos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Tiene la paciencia para esperar veinte años. Anoche viajamos a Las Vegas, hicimos fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas, las cuales hicieron el mismo viaje a la capital mundial de las bodas”, se lee en el mensaje.

