Jennifer Lopez y Ben Affleck están listos para celebrar por tres días su boda

A un mes de casarse en Las Vegas, Jennifer Lopez y Ben Affleck están planeando una gran celebración, pero ahora rodeados de familiares y amigos, en la mansión del actor, ubicada en el estado de Georgia.

Y es que ahora “Bennifer”, como se le conoce a la pareja, que se casó a mediados de julio en una ceremonia íntima en A Little White Chapel, en Las Vegas, Nevada, ahora quiere compartir su felicidad con sus seres queridos.

Celebración de tres días en mansión de Ben Affleck

La celebración se realizará el próximo fin de semana en la mansión de 33 hectáreas, en Riceboro, ciudad de Georgia, alejada de las miradas indiscretas y de los paparazzis, de acuerdo a lo publicado por TMZ y Six Pages, medios especializados en celebridades.

Los festejos comenzarán el viernes 19 de agosto, con una cena de ensayo, de acuerdo a una fuente cercana a los artistas.

“Todo se va a enfocar principalmente en JLo, Ben quiere que todo el enfoque esté en ella para su gran día”, destacó la fuente al portal Page Six.

La gran celebración de la boda de la Diva del Bronx y el protagonista de Batman, se realizará el sábado con un gran banquete, y cerrarán la fiesta el domingo con una parrillada y un picnic.

Jennifer Lopez and Ben Affleck to throw three-day wedding this weekend https://t.co/vyx3CWMVI2 pic.twitter.com/0UydHHVD4u — Page Six (@PageSix) August 15, 2022

Grandes invitados a la celebración de la boda

La planeación de la fiesta está a cargo del prestigioso organizador de eventos, Colin Cowie, publicó el sitio Page Six.

Entre los invitados a la celebración de la boda están Matt Damon, Jimmy Kimmel, Casey Affleck y Drea de Matteo, entre otros.

Y por supuesto, una de las cosas que está causando mayor expectativa es el vestido que lucirá Jennifer Lopez el día de la celebración, y se especula que podría ser un diseño de alta costura de Ralph Lauren. Jennifer Lopez and Ben Affleck's two weddings and 20-year history https://t.co/cNKwDG31Gn pic.twitter.com/qllBIBaoMp— Page Six (@PageSix) August 16, 2022

También se especula que la prestigiosa revista Vogue tendrá la exclusiva de la celebración y los detalles serán publicados en una edición especial.

También te puede interesar:

–Ben Affleck se deshace de su mansión de soltero y la lanza a la venta por casi $30,000,000

–Jennifer Lopez se cambió las sandalias en pleno centro de París y Ben Affleck pasa pena por cigarro

–A Ben Affleck se le cae algo de su boca junto a Jennifer Lopez. Aseguran que es un diente