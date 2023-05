Supuesta examante de Alex Rodríguez, Madison Lecroy, habló de la infidelidad a Jennifer Lopez

Poco antes que Jennifer Lopez y el ex jugador de los New York Yankees rompieran su compromiso, a Alex Rodríguez se le desató un escándalo de marca mayor, por una supuesta infidelidad con la influencer y estrella de TV, Madison Lecroy. Misma que estuvo en el ojo del huracán por un buen tiempo hace dos años. #JenniferLopez ended up right where she needed to be! #BenAffleck #AlexRodriguez #MadisonLeCroy https://t.co/V6SqeLkoyI — Perez (@ThePerezHilton) May 19, 2023

Resulta que la misma estuvo de invitada en el podcast de uno de sus mejores amigos Craig Conover “Pillows and Beer“, donde también trabaja un exnovio de Madison Lecroy, Austen Kroll. Ahí habló por primera vez de la polémica y de si hubo engaño o no por parte de Alex Rodríguez a Jennifer Lopez.

“Estábamos sentados allí y recibí este mensaje. Yo estaba como: -Me están engañando- Como si no hubiera manera que el tipo que está saliendo con Jennifer Lopez me enviara un mensaje directo en este momento“, dijo Lecroy refiriéndose a ese primer mensaje que le envió A-Rod.

Su amigo, uno de los conductores, estaba en aquel momento al lado de la supuesta amante de Alex Rodriguez y certificó lo que la misma decía agregando: “Él siguió haciéndote FaceTime hasta la saciedad. Dijiste: -Este hij** me llamó por FaceTime tres o cuatro veces hoy-. Y luego él, como que se enojó con Madison porque ella no respondió cuando estaba en el barco o algo así. Y ella le dijo: -No estoy a tu entera disposición-“. Esto mientras seguía con La Diva del Bronx.

Madison confirma que Alex Rodríguez le insistió estando con JLO

En un principio, Madison Lecroy dice que el dominicano le escribió preguntándole por si los lugares deportivos estaban abiertos en la ciudad donde ella se encontraba. Ella había hecho una publicación desde un campo de béisbol junto a su sobrino. Él le dijo que había invertido en el lugar donde ella se encontraba para ese momento. View this post on Instagram A post shared by Alex Rodriguez (@arod)

Los mensajes continuaron intensamente, según la mujer. Misma que fue señalada por ser la tercera en discordia cuando Alex Rodríguez y Jennifer Lopez terminaron. Madison aseguró que le dijo que no quería ser una secundaria si eso era lo buscaba. Total que en algún punto quedaron en verse en Miami.

Ella dice que no lo hizo: “Durante ese tiempo, no volé a Miami. La gente todavía no me cree. Lo juro por Dios, nunca, nunca he visto a esa persona“. Pero para aquel momento, un día antes del Día de San Valentín, Alex Rodríguez fue visto en un restaurante en Miami con una rubia.

Nunca se constató quién era esa supuesta rubia. Lo que sí dijo Madison fue que no le extrañaba como terminó todo con la intérprete “Jenny From The Block” y “Cambia El Paso”: “¡Incluso si nunca hizo trampa con éxito, claramente no era tímido al intentar salir con otras mujeres!”

Jennifer Lopez se olvidó de Alex y volvió con Ben Affleck

Todos sabemos que esto es lo mejor que pudo haber sucedido para los fans de todos los involucrados. Madison Lecroy fue solo uno de los varios rumores que rodearon al exjugador de la MLB, A-Rod, sobre infidelidades.

Días después, Jennifer Lopez se dejaba ver con quien había estado casi dos décadas atrás comprometida. El también actor de Hollywood, Ben Affleck. De quien siempre dijo que era el amor de su vida.

La ex también de Marc Anthony empacó sus cosas de Miami y Nueva York y se mudó así a Los Ángeles. Donde vive actualmente con sus gemelos Emme y Max. También con los otros tres hijos del actor de “Batman“: Seraphina, Violet y Samuel. Sin duda, logró lo que ella misma catalogó como un cuento de hadas. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

