Alex Rodríguez finalmente se olvida de Jennifer López y es feliz con una sensual entrenadora de fitness en Beverly Hills

La ruptura de la relación de Alex Rodríguez con Jennifer López fue sin duda la gran noticia en la fuente de entretenimiento. La tertulia en torno al hecho no hizo sino aumentar luego que se conociera que J-Lo estaba de vuelta con su ex, Ben Affleck, mientras que el retirado beisbolista seguía recuperándose de la separación.

Luego de un tiempo de silencio, la leyenda del béisbol dijo a Entertainment Tonight que solo tomaría en cuenta “cosas positivas” de la relación con Jennifer López principalmente por el bien de los dos hijos en común con ella, Natasha (17) y Ella (13). En esa entrevista también quedó claro que quien decidió ponerle fin a la relación fue la artista.

“Tuve cinco años de una vida y una pareja increíble. También mis hijas. Aprendimos mucho. Ahora tenemos la oportunidad de tomar eso y seguir adelante”

Captura del portal Page Six

El nuevo amor de Alex Rodríguez

A un año de esos sucesos, parece ser que la estrella deportiva encontró un nuevo amor para finalmente pasar completamente la página de su relación con Jennifer López.

El portal Page Six reveló unas fotografías de A-Rod junto a una entrenadora de fitness por las calles de Rodeo Drive en Beverly Hills. Se trata de Jac Cordeiro, que además de su tarea como preparadora también es empresaria y tiene su propio programa de acondicionamiento físico ‘JacFit’. También es madre de dos hijos y un título en Enfermería. View this post on Instagram A post shared by JAC (@jac_lynfit)

Una fuente cercana al retirado beisbolista confirmó a Page Six que ambos están juntos y disfrutando de un gran tiempo: “¡Ella es genial!”. En las fotografías por las calles angelinas también se les ve caminando agarrados de la mano.

