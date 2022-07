Ex de Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, confiesa en Instagram problema de salud que padece

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El ex pelotero y ex de Jennifer Lopez también, Alex Rodriguez, preocupó a sus fanáticos cuando inicialmente hizo una publicación en Instagram sobre un padecimiento que está quebrando su salud y su desempeño diario. Así que el dominicano acudió a la red social para solicitar ayuda y consejo de sus seguidores.

“No puedo leer. Hola, ¿cómo están? Estoy llegando a casa por trabajo. Estoy teniendo un gran problema, yo era conocido por mi buena vista en 2010, 2015. Ahora me levanto por la mañana y no puedo leer mis mensajes, no puedo leer mis emails, ni siquiera sé distinguir si tengo mi blackberry o mi Iphone.”, comienza diciendo Alex Rodriguez, quien estuviese comprometido hasta el 2021 con Jennifer Lopez.

Mismo que siguió explicando su padecimiento de salud. “… ¿Les ha pasado esto?… ¿Me dan alguna sugerencia de qué hacer para que mis ojos estén bien. Gracias”, concluyó. Por supuesto todos los fans y seguidores de Alex Rodriguez se abocaron a darle respuestas de todo tipo. El ex de JLO recibió desde las más serias respuestas hasta las más irónicas y divertidas.

“Debes ver un médico”, “Lo que pasa cuando se es infiel”, “Ben Affleck y Jennifer Lopez le tienen viendo mal”, “Come zanahoria que ayuda a la vista”, “Sí, el padecimiento se llama edad”, “Presbicia, le dicen”, “Pero para ver a otras mujeres sí ve perfecto….”, se pudo leer en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram de Alex Rodriguez.

Por cierto recordemos que su ex, Jennifer Lopez anda de luna de miel por París con su amado nuevo esposo, Ben Affleck. Además llevaron varios acompañantes como lo son los hijos de la pareja. Justo una noche se pudo ver a Ben llorando durante la cena de cumpleaños de JLO. Sin embargo, lo que han sobrado son los paseos y las risas. View this post on Instagram A post shared by @farandulanews

Pero no crean que Alex Rodriguez anda llorando de brazos de cruzados. Ya tienen una novia nueva que es una influencer y modelo fitness llamada Kathryne Padgett, con la cual comparte rutinas de workout. También paseos en yate y distintos eventos sociales. View this post on Instagram A post shared by sleepers 💤 (@sleepersallday)

Justo el fin de semana, Alex Rodriguez estuvo en Cooperstown, Nueva York, donde bailó merengue desatado Con Francisca Lachapel celebrando a su amigo y también ex pelotero dominicano David Ortiz por su inclusión en el Salón de La Fama de esa ciudad. Sin duda alguna, el ex de Jennifer Lopez se la sabe pasar bomba. View this post on Instagram A post shared by Moises Salce (@moisessalce)

