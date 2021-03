¿Quién es Madison LeCroy? La mujer que habría separado a Jennifer Lopez y A-Rod

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Parece que este año está terminando con las parejas más famosas del medio, primero fueron Kanye West y Kim Kardashian y ahora se dice que Jennifer Lopez y Alex Rodriguez finalizaron su relación. La noticia dejó en shock a los fans de la cantante pues ambos se habían mostrado como la pareja perfecta a través de sus redes sociales, sin embargo parece que las infidelidades de A-Rod fueron la causa y todo apunta a una posible culpable llamada Madison LeCroy. Y si no sabes quién es la mujer que podría ser la tercera en discordia, te contamos un poco más de ella.

LeCroy es una estrella de reality originaria de Carolina del Sur, tiene 30 años y es conocida por aparecer en el programa Southern Charm. En sus redes sociales se mantiene muy activa y actualmente tiene más de 467 seguidores en su Instagram. Pero eso no es todo pues también es una artista profesional de peinado y maquillaje.

Tiene un hijo de 8 años a quien tuvo con su ex pareja Josh Hughes, por otro lado también se le relacionó sentimentalmente con la ex estrella de la NFL, Jay Cutler. Las especulaciones de que A-Rod podría haberse involucrado con la estrella se dieron a partir de unas declaraciones que la misma Madison dio en su reality show.

Su relación con A-Rod

Todo se remonta a enero, cuando en un episodio del reality uno de sus compañeros le dice a Madison: “Viajas por todo el país, estás con hombres casados, ex jugadores de la MBL. Eso es lo que estás haciendo en la cuarentena”, dijo Craig Conover. “¿Sabes por qué Austen estaba en mi casa? Porque no le hablabas, volaste a Miami para estar con ese ex jugador de la MBL“.

El nombre del ex beisbolista no se reveló y Madison negó llas acusaciones, sin embargo todo apuntaba a que se trataba de A-Rod. Poco después LeCroy confesó al medio Page Six que sí había hablado con Alex, pero nunca habían llegado a algo físico. “Él nunca engañó físicamente a su prometida conmigo”, dijo Madison, “hablo con él a veces, pero no siempre”.

Ahora solo queda esperar a que surja más información al respecto. Hasta el momento ni la cantante ni el ex beisbolista se han pronunciado en sus redes sociales, Madison por su parte ha limitado sus comentarios en Instagram.

