Jennifer Lopez publica el trailer de su esperado nuevo álbum “This Is Me…Now”

Los más de 253 millones de seguidores de Jennifer Lopez en Instagram han esperado durante más de seis meses el lanzamiento de su nuevo álbum, y ahora se llevaron una sorpresa, pues la cantante publicó un video a manera de trailer anunciando esa producción musical.

El clip muestra muchas escenas de Jennifer bailando, junto con el mensaje: “Esta experiencia musical es una manifestación, a través de música filmada y realidad, del viaje de una vida en la búsqueda de la verdad sobre el amor”. La diva del Bronx también escribió en su post lo siguiente: “Óyelo. Miralo. Vívelo. Compártelo…Más el lunes”.

Con ello, todo parece indicar que antes de que termine el año habrá un nuevo sencillo de Jennifer, para después proceder al lanzamiento del álbum This Is Me…Now, que es la continuación del disco This Is Me…Then de 2003. En julio la también actriz compartió el track list de esta producción, en la que destacan la canción tema, “To Be Yours”, “Mad In Love” y “Hummingbrid”.

Para septiembre Jennifer informó que This Is Me…Now sería su primer trabajo para la disquera BMG, y que los productores fueron Jeff Gitelman, Angel Lopez y ella misma. El presidente de la compañía, Thomas Scherer, informó en un comunicado que el álbum es uno de sus principales lanzamientos: “Estamos entusiasmados y orgullosos de asociarnos con Jennifer Lopez en esta tan esperada secuela de This Is Me…Then. Claramente escrito con amor y a través de la experiencia, This Is Me…Now es edificante e inspirador. “Jenny From The Block” está de regreso, en un punto de su carrera en el que su mensaje es más grande que nunca”.

Se esperaba que el nuevo álbum de Jennifer Lopez fuera lanzado por esas fechas, pero por razones aún desconocidas todo se retrasó; ahora parece ser que en diciembre los fans de la artista podrán disfrutar de un nuevo sencillo. Su último álbum de material inédito fue A.K.A., de 2014, que llegó al número 8 de la lista Billboard 200. Además, en 2021 interpretó las canciones “Marry Me”, “Lonely” y “Pa’ Ti” del soundtrack de la película “Marry Me”, en la que actuó con el reguetonero Maluma.

