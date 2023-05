A sus 53 años Jennifer Lopez luce su escultural figura en traje de baño amarillo

Jennifer Lopez está ansiando que comience el verano, y para ejemplo están las más recientes fotografías que publicó en Instagram, en las que aparece recostada en un camastro y usando un traje de baño en color amarillo, demostrando que a sus 53 años luce espectacular. Las imágenes -que están por llegar al millón de likes– forman parte de la campaña para una marca de cocteles lanzada por la propia actriz en abril, con la que agrega otro proyecto a su faceta como empresaria.

Desliza para ver todas las fotos

La reina del Bronx acaparó las miradas hace unos días, cuando se dirigía al programa “Live with Kelly and Mark” para promocionar su película “The mother”, usando un ceñido atuendo de animal print, compuesto por minivestido, zapatos y leggings. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Jennifer también impactó al acudir a un restaurante vestida con un conjunto de top y falda con adornos, dejando expuesto su abdomen de acero; llamó la atención que cubrió su cabeza con una pañoleta y también con un sombrero. Ella escribió junto a las imágenes el mensaje: “Canalizando el viejo glamour de Hollywood, pero con un giro”. 🤍 View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

