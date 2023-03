Jennifer Lopez luce sus caderas al usar un body negro por debajo de su vestido transparente

Jennifer Lopez causa sensación cada vez que modela para una campaña publicitaria, y con motivo del lanzamiento -el 16 de marzo- de su línea de zapatos en colaboración con la firma Revolve ella se ha dejado ver en varios sexys atuendos, destacando un vestido de malla transparente cuyo original diseño permitió ver su body negro.

Pero eso no fue todo, ya que la diva del Bronx complementó las elegantes sandalias y botas altas con otros outfits de color negro, como un vestido de lentejuelas y un ajustado enterizo. Ella escribió junto a las imágenes -que han obtenido más de 293,000 likes en Instagram– el mensaje “¡¡¡Amo los zapatos!!!”

Jennifer no sólo promociona zapatos, sino también los productos de su línea para el cuidado de la piel, siendo ella misma la modelo principal. Hace algunos días la cantante subió la temperatura al compartir una fotografía que la muestra posando de espaldas y usando un body negro con el mínimo de tela, demostrando que a sus 53 años tiene una figura escultural. View this post on Instagram A post shared by JLO BEAUTY by Jennifer Lopez (@jlobeauty)

