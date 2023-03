Jennifer Lopez impacta al modelar la nueva línea de lencería de Intimissimi

Jennifer Lopez ha regresado a su faceta de modelo, pues desde hace tiempo es embajadora de la firma Intimissimi, y como parte de la promoción a la nueva colección de lencería ella misma lució conjuntos de seda y encaje, demostrando que a sus 53 años mantiene una escultural figura.

La diva del Bronx posó recostada en la cama al modelar una variante de las prendas en color azul, pero también lució su abdomen plano al descansar en el piso, usando una pijama que, abierta, dejó ver su sostén rojo, todo como parte de la colección de la firma italiana.

Jennifer no descuida su faceta como cantante, y en el plan musical está dando los últimos toques a asu nueva producción This is me…now, que es la continuación del disco This is me…then, editado en 2002. El álbum consta de 13 tracks y fue producido por Rogét Chahayed, Kimberly Krysiuk, Angel López y Gitty.

También te puede interesar:

-Jennifer Lopez luce su cuerpo usando un traje de baño negro lleno de aberturas

-Captan a Jennifer Lopez y a Ben Affleck recorriendo millonaria e increíble mansión en California