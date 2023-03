Captan a Jennifer Lopez y a Ben Affleck recorriendo millonaria e increíble mansión en California

La búsqueda de casas para vivir se ha convertido en toda una odisea para Ben Affleck y Jennifer Lopez desde que reanudaron su relación, pues no han logrado encontrar un sitio que les agrade y se ajuste a sus necesidades.

Aunque por un tiempo estuvieron viviendo en la famosa mansión de la Diva del Bronx en Bel-Air, desde hace unas semanas la parejita emprendió la búsqueda de su nuevo hogar y hace unas horas fueron vistos recorriendo una mansión en Pacific Palisades.

Hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre el inmueble que recorrieron y si quedaron en algo con los actuales dueños, pero lo que sí pudimos notar es que la intérprete no salió del todo contenta del lugar, tal y como lo demuestran las fotos que fueron captadas por la lente de los paparazzi a su salida del lugar.

La propiedad en cuestión, y que está distribuida a lo largo de dos pisos, fue visitada por ellos semanas después de que se diera a conocer que ya habían comprado una casa en la zona por $34,500,000 de dólares, sin embargo, no sería se extrañar que la operación se viniera abajo, pues así les sucedió durante su primera búsqueda de casas.

Hasta el momento la operación de compra, por lo que pudimos saber, no se ha concretado y sigue bajo contrato, por lo que no es de extrañar que Ben y JLo sigan en búsqueda de más niditos de amor, pues aún no están atados a ningún inmueble.

¿Cómo es la mansión que está bajo contrato y que JLo y Ben Affleck aún no compran?

La casa, que fue construida en 2022 y es de estilo tradicional los Hamptons, cuenta con una extensión de 15,100 pies cuadrados, con siete recámaras, con tres baños completos, con seis 3/4 baños y con cuatro medios baños.

Además goza de vestíbulo, de cocina, de antecomedor, de comedor, de sala de estar, de sala principal, de family room, de sala de juegos, de bar, de cava de vinos, de estudio, de sala de cine, de gimnasio, de spa, de cuarto de lavado, de garaje para seis vehículos, entre otras habitaciones.

Al exterior, en su lote de 1 acre, cuenta con terraza, con áreas verdes, con piscina con su respectiva área de spa, con casa de huéspedes, entre otras amenidades.

