Viuda de Fernando del Solar se niega a desalojar apartamento de Ingrid Coronado y la bloquea

Todo parece indicar que las diferencias entre Ingrid Coronado y Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar, no han hecho más que empezar y así lo dio a conocer la mamá de Paolo y Luciano.

En una entrevista, otorgada al programa ‘Ventaneando’, la presentadora exhibió que Ferro no solo se sigue negando a desalojar el apartamento que compartía con el argentino, sino que, además, ya la bloqueó para que no pueda estar en contacto con ella.

“Yo intenté buscarla, estoy intentando, pero no he obtenido respuesta. Yo he intentado hacer todo lo que está en mis manos”, detalló Ingrid, quien ya contacto a Ferro por WhatsApp y en Instagram, pero en ninguna de las dos plataformas obtuvo respuesta, bueno, sí, que la bloqueara.

La casa en cuestión, por la que pelea la también escritora y que se ubica en la ciudad de Cuernavaca, fue la última morada de Fernanda del Solar, pero ambos la adquirieron a través de un fideicomiso, por lo que, a su muerte, la casa no pudo ser heredada por su viuda, sino que pasó a manos de Coronado como única propietaria.

“Hola, Anna me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento, yo respeto tu duelo para no exponer a Franccesca, pero comprenderás que tengo responsabilidades y no puedo permitir que su estancia sea permanente, espero podamos terminar este tema de forma pacífica”, se lee en uno de los mensajes que Ingrid envío a Ferro.

Aunado a la casa de de Cuernavaca, tras la muerte del nacido en Argentino, este le heredó una casa a los hijos que tuvo con Coronado, por lo que ésta ya se está moviendo para que este bien pase pronto a manos de los menores y así garantizar que tengan un patrimonio a futuro.

“A mis hijos se les dejó una propiedad, por eso se debe hacer un juicio de sucesión, el cual no ha comenzado. Me da risa porque dicen que no respeto la decisión de un difunto, no es en mi beneficio, es para mis menores de edad”, concluyó.

