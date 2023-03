Muestran cómo luce la mansión de Irma Serrano que habría sido malvendida por Pato Zambrano

La madrugada del miércoles primero de marzo falleció la actriz Irma Serrano, a los 89 años de edad, cuando se encontraba internada en un hospital en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

La actriz y cantante acumuló una gran fortuna a lo largo de su vida, lo que la llevó a codearse con algunas de las personalidades más poderosas de México, incluido el propio presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien le habría obsequiado una mansión en las Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México.

Hoy esa propiedad, que cuenta con mosaicos que en su momento engalanaron el Castillo de Chapultepec, así como con un piano que habría pertenecido a Maximiliano de Habsburgo y con un comedor que originalmente estaba en Los Pinos (la antigua residencia presidencial), hoy ya no es más una vivienda, sino que se convirtió en un negocio.

El histórico inmueble, el cual habría sido malvendido por Pato Zambrano y Gerardo Borbolla, alberga en la actualidad el exclusivo Cielo Serrano Spa.

“Era una mansión que te impresionaba, desde que entrabas, en una esquina muy cara. Esta casa fue malbaratada porque se la vendió a Gerardo y al Pato, y entonces hicieron ahí un chanchullo. Esta casa entrabas y tenía esta imagen del diablo, que después lo llevaron al Teatro Fru Fru, infinidad de adornos. Me acuerdo que me decía la chica, que trabajaba ahí con ella, que le costaba mucho trabajo porque ella sabía, perfectamente, cuáles eran sus adornos y ella decía que los tenía que limpiar uno por uno. Le llevaba varios días poder terminar esa misión, un comedor que se decía que había sido de Maximiliano y Carlota. Una alberca. Tenía 11 perritos. Era muy particular ir a su casa a entrevistarla”, dio a conocer la periodista Ana María Alvarado en el programa ‘Sale el Sol’.

A pesar de que tiene años que no le pertenecía a la famosa Tigresa, aún al interior del establecimiento hay un cuadro de ella posando para la lente del fotógrafo, una chimenea y varios candelabros muy elegantes, tal y como lo mostró un youtuber en la visita que hizo al actual centro de relajación.

Sigue leyendo:

Conoce por dentro la mansión del actor Bob Saget que fue vendida a un año de su muerte

Así lució por dentro la casa de la Florida que Toni Costa decoró por el cumpleaños de Evelyn Beltrán

Courteney Cox habla por primera vez del día en que el príncipe Harry consumió droga en su casa

Así es la casa en la que se vivirá Juan Rivera tras abandonar ‘La Casa de los Famosos’