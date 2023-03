Fallece a los 89 años la actriz mexicana Irma Serrano “La tigresa”

Irma Serrano, la actriz mexicana conocida por su carácter fuerte y películas como “Santo contra los zombies”, “Tiburoneros” y “Naná” falleció hoy a los 89 años. La Asociación Nacional de Intérpretes, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer la triste noticia, con el mensaje: “La ANDI comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Irma Serrano. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”.

Conocida como “La Tigresa”, fue una cantante, actriz y política mexicana de amplia trayectoria.



Hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente las causas del deceso de “La tigresa”, como se le conocía a Irma a raíz del papel que interpretó en una película de 1973. Nacida en Comitán de Domínguez, Chiapas el 9 de diciembre de 1933 la actriz tuvo poco contacto con su madre, pero desde niña sintió gran amor por la música y la poesía, siendo instruida en esas artes por su papá. Grabó su primer disco en 1962 e inició su carrera en cine con dos filmes ahora clásicos: “El extra” -en el que compartió créditos con Mario Moreno Cantinflas y “Santo contra los zombies”, al lado del luchador El Santo.

En la década de los 70 Irma Serrano incursionó en el teatro, tanto como actriz como productora, logrando el éxito con la obra de corte erótico Naná y Oh…Calcuta. Su libro autobiográfico “A calzón amarrado” fue un best seller, y en éste narraba sus romances con personajes públicos, incluidos políticos, como el ex presidente de México Gustavo Díaz Ordaz. Para 1987 La tigresa ya gozaba de gran fama y regresó al mundo de la música con el álbum No me mires a los ojos, que obtuvo críticas encontradas.

“La tigresa” también fue conocida por ser dueña del teatro Fru-Fru, en el que centró sus esfuerzos tras producir una versión cinematográfica de “Naná”. Desde hace 20 años fue objeto de controversia debido a las supuestas relaciones que tuvo con Patricio Zambrano y Poncho De Nigris, ambos ex concursantes -en distintas temporadas- del reality show “Big Brother” y quienes negaron una relación romántica con la actriz, a quien consideraban su gran amiga.

