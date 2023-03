Livia Brito revela cómo consiguió recuperarse tras ser víctima de abuso

La actriz cubana Livia Brito acusó a su expareja, el cantante Danny Frank, de haberla violentado sexualmente y tener una relación tormentosa debido al alcoholismo de su pareja.

Durante una charla en “La Entrevista” con Yordi Rosado, Livia habló de sus romances y particularmente de la relación que mantuvo por más de una década con Danny Frank, y aunque parecían ser una buena pareja, la cubana detalló que no todo era miel sobre hojuelas.

“Duré once 11 años con Danny Frank y tuve muchos problemas porque él era alcohólico. Llegaba a las seis de la mañana, borrachísimo y a fuerza quería hacer el amor, yo estaba extremadamente cansada, llegó al punto de violarme”, confesó Brito en medio del asombro de su entrevistador.

Livia dijo que tomó algunas medidas para dejar de ser violentada por Frank, quien además fue infiel y la agredió de forma psicológica.

“Yo ponía clavos en la parte inferior de la puerta para que él no pudiera entrar. En esa época era edecán, él me decía que la mujer le tenía que dar sexo al marido, pero yo le decía que me dejara descansar. Me engañó en Colombia y me empecé a dar cuenta porque ya no le gustaba como era, me decía que yo no servía”, sentenció Brito, quien también lo acusó de golpearla y eso la ha marcado de por vida.

La relación terminó y ella fue acusada de ser infiel con el cantante José Ron y Salvador Zerboni, pero la cubana afirmó que se ha tenido que callar muchas cosas porque no le importa el “qué dirán” y trata de seguir con su vida.

“Fue un proceso de violencia psicológica muy fuerte y no sabía cómo salir de ahí. Él me llegó a pegar para tener sexo conmigo, a veces me callo muchas cosas, que digan lo que quieran porque yo sé lo que viví. Lo que digan los demás no me importa”, afirmó. El aludido Danny Frank no ha se ha manifestado sobre estas acusaciones.

