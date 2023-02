Livia Brito rompe el silencio y se deslinda de su ex tras ser detenido | VIDEO

El cantante y actor de Televisa, Raúl Pichardo fue detenido esta semana por diversos supuestos delitos. Y esto desencadenó en una gran polémica, pues fue pareja de la cubana, Livia Brito.

Quien usó sus redes sociales para deslindarse del también compositor que ya se encuentra en prisión preventiva en un Reclusorio de la Ciudad de México.

Tras la detención del también compositor su noviazgo volvió a ser tendencia, pero la cubana no perdió el tiempo y usó sus redes sociales para asegurar que desde que terminaron ya no supo nada más de su expareja.

Por lo que no quiere estar relacionada con él ni con ninguno de los turbios asuntos en los que está involucrado.

“Muy buenas tardes, quería comentarles que, como todos ustedes saben, yo tuve una relación hace más de seis años con esta persona (Said P.), lo conocí como cantante, como empresario y yo no he sabido nada más de él, ya han pasado muchísimos años de esto”

LIVIA BRITO