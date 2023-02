Ex novio de Livia Brito y actor de Televisa es detenido por portación de armas y drogas

De nueva cuenta Livia Brito está bajo los reflectores, pero esta vez no es precisamente por ella, sino por su expareja, Said Pichardo, quien fue detenido este 20 de febrero por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Pero lo escandaloso son los cargos, pues fue detenido por portación de armas, drogas y millones de dólares.

El también artista fue aprehendido junto a seis personas, que podrían estar relacionadas con una célula delictiva dedicada al secuestro, homicidio, extorsión, cobro de piso, robo de vehículo, así como la venta y distribución de narcóticos.

Said Pichardo tiene 33 años y fue conocido por su relación sentimental con la actriz Livia Brito, quien desde hace algunos años es la protagonista favorita de las telenovelas.

YA LO ENCARCELARON

La @FiscaliaCDMX encerró en el Reclusorio Oriente a Eduardo Said Pichardo.

El ex de @liviabritoof tuvo ya su 1ª audiencia.

El juez ordenó dejarlo preso.

El juez ordenó dejarlo preso. El viernes buscará q lo liberen. Lo atrapó con drogas, armas, 10 mdp, 40 mil Dlls.

Por su parte, el ahora detenido por las autoridades de la CDMX, ha hecho una carrera en la música urbana bajo el nombre de Said P. y ha lanzado algunas canciones de reguetón como “Coqueta”, “Pasaje sin rumbo” y “Ahora que te fuiste”, haciéndose poco a poco de un público que gusta de su ritmo y personalidad.

El cantante siempre quiso ser parte del medio artístico, por lo que a los 15 años se mudó a Chicago, Illinois, para probar suerte como intérprete, sin embargo, debido a la falta de oportunidades trabajó como mesero.

LAMBO EN IG/ LAMBO EN C4

Asi se lucía Said Pichardo en su Lamborghini Aventador.

Así se lucen ahora, los funcionarios de la @FiscaliaCDMX en él.

Así se lucía Said Pichardo en su Lamborghini Aventador. Así se lucen ahora, los funcionarios de la Fiscalía de Narcomenudeo tomándose fotos en el auto asegurado.

A pesar de este primer intento, Said se fue a estudiar música a Puerto Rico, para especializarse en el género urbano y después comenzar en la industria, pues ha colaborado con personalidades importantes.

En 2014, probó una nueva faceta como escritor al lanzar el libro “Lo que la mujer realmente quiere” bajo el sobrenombre de Said King. A pesar de su trabajo en la industria del espectáculo, su popularidad creció cuando comenzó a salir con Livia Brito.

EN IG / EN C4

Es Said Pichardo exnovio de @liviabritoof

Decía ser venezolano.

Es mexicano

Decía ser compositor, cantante, actor…

Lo atraparon con drogas, armas, 10 mdp y 40 mil Dlls…

Así se lucia en redes.

Así acabó detenido por @SSC_CDMX

La @FiscaliaCDMX busca encarcelarlo pic.twitter.com/OAWzTC4nhq— Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 21, 2023

Con quien empezó una relación en 2016. La pareja era muy unida y hasta abrieron una canal de YouTube en donde mostraban su vida como novios y hacían “retos virales”.

Durante un tiempo se corrió el rumor de que la protagonista de “La Desalmada” le había pedido matrimonio, no obstante, después de tres años terminaron en medio de especulaciones de una posible infidelidad. ASÍ CUIDABAN al EX de @liviabritoof

Hombres armados cuidaban así, la casa de Said Pichardo en El Pedregal.

Amedrentaban a todos los q pasaban por ahí.

Hasta a los policías les tocó.

Agentes de @SSC_CDMX lo detuvieron y les quitaron todas las armas.



El caso en @multimediostv pic.twitter.com/xMKrNf2EKk— Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 21, 2023

En 2020, se unió al equipo de “Las Cobras” en el reality show de Televisa “Guerreros”, en donde resultó victorioso junto a sus compañeros. Asimismo, el año pasado trabajó en la telenovela “Mi fortuna es amarte”, protagonizada por David Zepeda y Susana González.

En donde interpretó a “El Sinba”. A pesar de sus proyectos en la pantalla chica, no ha dejado la música, ya que a la par lanzó los temas “Pa que pegue” con Ñengo Flow y “Hasta el fondo” con Zoop One.

