Livia Brito celebró San Valentín luciendo su figura en leggings rojos

Siguiendo los pasos de Irina Baeva la actriz Livia Brito se decidió a combinar varias prendas, dando como resultado un sexy outfit compuesto por top y leggings deportivos rojos que complementó con un saco negro y botines. Ella publicó en Instagram las fotos, que fueron para sus fans con motivo del Día de San Valentín.

La bella cubana presumió en un video su abdomen de acero mientras modelaba outro sexy atuendo, al mismo tiempo que posaba en compañía de sus mascotas. También se sumó a la tendencia de usar prendas con estampados de cuerpos femeninos, y lo hizo combinando un body con joggers que resaltaron su cintura.

Ya que no tiene planeado regresar a la televisión este año Livia ha explotado al máximo su faceta de modelo, y lo dejó ver en una ser de imágenes en las que presenta un total look verde, y que acompañó con el mensaje: “Los obstáculos en la vida nos hacen madurar, los éxitos nos hacen reflexionar, y los fracasos nos hacen crecer”. 💚💚💚💚 View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 (@liviabritopes)

