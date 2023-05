Jennifer Lopez posa frente al espejo, presumiendo sus atributos al usar un enterizo gris

Jennifer Lopez ha vuelto a emocionar a sus más de 244 millones de seguidores en Instagram, pues compartió en sus historias de esa red social una fotografía tomada en el baño y que muestra a la actriz frente al espejo, luciendo sus atributos al usar un ajustado enterizo gris y demostrando que a sus 53 años tiene una figura espectacular.

La diva del Bronx fue una de las muchas celebridades que acudieron la semana pasada a la MET Gala, y para la ocasión ella optó por un vestido de la firma Ralph Lauren con amplio escote, cuello halter y falda satinada con el que acaparó las miradas. Su look lo complementó con guantes y un sombrero fascinator.

Este 12 de mayo se estrenará en Netflix “The mother”, la más reciente película de Jennifer Lopez, en la que comparte créditos con Joseph Fiennes y Gael García. Ella tampoco descuida su faceta como cantante, y en los próximos meses lanzará su esperado álbum This is me…now, que es la segunda parte de su disco de 2002 This is me…then.

