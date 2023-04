Se estrena el trailer de “The mother”, la película de acción protagonizada por Jennifer Lopez

Jennifer Lopez no ha descuidado su faceta como actriz, y el año pasado trabajó en “The mother” (“La madre”), una película de acción en la que lleva el rol estelar y cuyo trailer acaba de estrenarse.

En el filme dirigido por Niki Caro la diva del Bronx interpreta a una ex asesina a sueldo que tras sobrevivir a un accidente busca proteger a su hija (de la que ha estado alejada durante varios años) cuando dos peligrosos criminales (Joseph Fiennes y Gael García Bernal) comienzan a buscarla para cobrar venganza.

“The mother” se estrenará en Netflix el 12 de mayo; junto con “Shotgun wedding” esa cinta forma parte de los proyectos de Jennifer como actriz en este año. En el plano musical ella tiene listo desde hace meses el álbum This is me…now (una continuación de su disco de 2002 This is me…then), pero sigue sin haber una fecha oficial de lanzamiento.

