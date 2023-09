Se anuncia que el nuevo álbum de Jennifer Lopez será su primer trabajo con la disquera BMG

Desde el año pasado Jennifer Lopez informo a sus fans -a través de una publicación de Instagram– que tenía listo su álbum This is me…now, una continuación del disco This is me…then, editado en 2002. Ahora se ha dado a conocer que la nueva producción musical de la diva del Bronx será su primer trabajo para la disquera BMG.

This is me…now será el noveno álbum de Lopez, y constará de 13 tracks. Entre los productores destacan Jeff Gitelman, Angel Lopez y la propia JLo; fue grabado en Los Ángeles y cuenta entre los compositores a Hitboy, Ink, Tay Keith, Yeti Beats, Carter Lang y Kim “Kaydence” Krysiuk. Aún no se da a conocer cuál será el primer sencillo ni la fecha de lanzamiento del álbum, pero podría ser en el otoño cuando Jennifer retomara de lleno su faceta como cantante.

En un comunicado Thomas Scherer, presidente de BMG, informó sobre este convenio entre Jennifer Lopez y la disquera: “Estamos entusiasmados y orgullosos de asociarnos con Jennifer Lopez en esta tan esperada secuela de This is me… then. Claramente escrito con amor y a través de la experiencia, This is me…now es edificante e inspirador. “Jenny From The Block” está de regreso, en un punto de su carrera en el que su mensaje es más grande que nunca”.

