Así es la mansión de $50,000,000 donde Jennifer Lopez y Ben Affleck celebraron de 4 de Julio

La pareja conformada por Jennifer Lopez y Ben Affleck, así como otras celebridades como Travis Scott, Jay Z, Emily Ratajkowski, Kim Kardashian, Tom Brady, Justin y Hailey Bieber, aprovecharon los festejos del Día de la Independencia para vestirse de blanco y pasar un día inolvidable en una imponente mansión de los Hamptons. View this post on Instagram A post shared by Tom Brady (@tombrady)

La propiedad, que está valuada en $50,000,000 de dólares y cambió por última vez de dueño en 2020, no pertenece a nadie del medio, sino a Michael Rubin, quien es CEO de Fanatics, una empresa líder en la industria de la ropa.

La casa, que fue reconstruida tras quedar severamente dañada tras un incendio y es considerada como la más cara jamás vendida en Long Island, cuenta con una extensión superior a los 8,000 pies cuadrados.

De acuerdo a la ficha técnica, dada a conocer por diversos medios especializados en la venta de bienes raíces, el inmueble goza de siete recámaras, cuatro baños, vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, family room. sala de televisión, cuarto de lavado, garaje, entre muchas habitaciones más.

Al exterior, en su lote de 6.5 acres, cuenta con terraza, áreas verdes, piscina con su respectiva área de spa, salida a la playa e impresionantes vistas a la Bahía de Mecox.

