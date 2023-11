Jennifer Lopez se sincera sobre su relación con Ben Affleck y cuenta cuál es el impacto que ha tenido en su vida

La cantante Jennifer Lopez se encuentra en una de las mejores etapas de su vida a nivel profesional y personal, así lo dejó saber recientemente en una entrevista en la que llenó de halagos a su esposo, el actor Ben Affleck.

De acuerdo con la famosa de 54 años, actualmente se encuentra en una etapa “relajada” en la que no busca cantidad, sino calidad. Como resultado, se siente satisfecha consigo misma.

“Finalmente estoy en el punto de mi vida que amo cada parte de mí sin avergonzarme“, contó a la revista VOGUE. “Amo cada parte de mí, de mi cuerpo, mi voz, mis elecciones, incluso mis errores. Todo eso me hizo quien soy y me llevó a donde estoy”.

Al cuestionarle cómo logró encontrar este balance, Jennifer Lopez no dudó en agradecer a su esposo Ben Affleck, quien volvió a su vida luego de más de dos décadas separados.

“Ben quiere que comprenda mi valor y conozca mi valor. Me siento más relajada y cómoda, lo que me hace sentir aún más bella que nunca”, apuntó la intérprete de temas como ‘On the floor’ y ‘Jenni from the block’.

Jennifer Lopez y Ben Affleck contrajeron matrimonio en agosto del 2022 en las afueras de Savannah, Georgia durante una ceremonia íntima que se volvió el tema de conversación en redes sociales por lo insólito de su historia de amor.

Y es que no podemos olvidar que la parejita ya había tenido planes de llegar al altar en el año 2002; sin embargo, sorprendieron al mundo entero al finalizar su compromiso y tomar caminos diferentes, decisión que desafiaron más de dos décadas después.

