Jennifer Lopez reveló que This Is Me… Now puede ser su último álbum y explicó por qué

A pocos días del lanzamiento de This Is Me… Now, Jennifer Lopez reveló que este podría ser el último disco de su carrera.

En una reciente entrevista con Entertainment Tonight, la cantante y actriz aseguró que para este disco, el primero que hace en diez años y el noveno de su carrera, se esforzó muchísimo para que fuese lo más especial posible.

“Hicimos un montón de portadas de álbumes diferentes. Intentamos hacer cosas que sean muy especiales para los fans y hacer artículos de colección que les gusten”, contó JLo.

“La verdad es que ni siquiera sé si alguna vez haré otro álbum después de este. Es el tipo de proyecto por excelencia de Jennifer López y realmente me siento muy realizada, así que realmente en cierto momento serán objetos de colección”, agregó.

La cantante también explicó por qué consideraba que este podría ser su último álbum de su carrera. “Siento que es el final de una especie de era para mí y el comienzo de una nueva, así que nunca diría nunca, pero ahora siento que realmente puse mi corazón y mi alma en esto y estoy muy emocionada y, definitivamente, me costó mucho”, dijo.

El amor la inspiró

Recientemente, la cantante y actriz aseguró que encontrar el amor de nuevo con su esposo Ben Affleck fue muy importante para componer su noveno álbum, que estará disponible a partir del 16 de febrero.

“Cuando Ben y yo volvimos a estar juntos, fue como: ‘Quiero volver a hacer música, quiero volver al estudio’”, dijo. “Me sentí muy, muy inspirada”, agregó.

JLo contó que desde que volvió en Affleck se sentía tan feliz que quería capturar el momento a través de una de las cosas que más ama: la música.

“Una vez terminada la música, me pareció muy especial y me pareció muy diferente de lo que había hecho, a pesar de que he escrito sobre el amor durante toda mi carrera”, dijo.

La cantante aseguró sentiré cómoda con esta faceta de su carrera, en la que se muestra más vulnerable.

“La mitad del tiempo pensaba: ‘¡Esto es increíble! ¡Estoy tan emocionada de estar haciendo esto!’ Y luego en el medio tiempo pensé: ‘¿Por qué haces esto? Estás tan loca’”, dijo JLo. “Pero creo que de eso se trata ser artista, ya sabes, tienes que hacerlo. Esa es la diferencia entre ser un artista y no serlo, lo vulnerable que puedes llegar a ser”, agregó.

Una película que documenta su historia de amor

Jennifer Lopez también acompañará al álbum con una película que documentará su historia de amor con Ben Affleck: This Is Me… Now: A Love Story.

La decisión de documentar su relación no fue fácil, admitió López, pues reveló que no todos en su entorno apoyaban la idea; sin embargo, no se dejo llevar por los comentarios y siguió su intuición.

“Como artistas, tenemos que seguir a nuestro corazón y esta soy yo siguiendo a mi corazón y haciendo algo que tal vez todo el mundo no pensaba que era la mejor idea, pero tenía que hacerlo”, dijo en su conversación con Variety.

Sobre la película que se espera que se estrene en febrero, la cantante no quiso revelar detalles, pero aseguró que es una “experiencia musical”. “Tienes que verla y tendrás que vivirla para entenderla”, aseguró.

This Is Me… Now es una continuación del disco que lanzó en 2002, This Is Me… Then, que incluía éxitos como “Jenny From The Block” y está considerado uno de sus mejores trabajos.

Jennifer López inició su carrera musical en 1999 con el disco On The 6 tras haber ganado popularidad previa en filmes como Selena, en la que interpretaba a la diva latina del mismo nombre.

Hasta su octavo y último disco, A.K.A. (2014), la artista ha construido una sólida discografía sostenida por canciones de éxito como “If You Had My Love”, “I’m Real” o “Let’s Get Loud” y actuaciones memorables como la que protagonizó en el intermedio musical de la Superbowl en 2020 junto a Shakira.

Seguir leyendo: