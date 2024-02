Jennifer Lopez celebró el cumpleaños de sus gemelos en Japón. Esta semana, Max y Emme, hijos de JLo y Marc Anthony, cumplieron 16 años de edad y lo celebraron con un divertido viaje.

El viernes, la cantante compartió un video en Instagram de un viaje que hizo con sus hijos a Japón por su cumpleaños. “16. Viaje de cumpleaños 2024”, escribió para acompañar la publicación.

En el video se escucha a JLo decirle a Emme que nunca había visto a Max tan emocionado por el viaje que harían.

En la publicación se pueden ver fragmentos de las actividades que hizo con sus hijos y los lugares que visitaron. El único que faltó en el video fue Ben Affleck, que no se sabe si acompañó a JLo y a sus hijos en su viaje.

En los comentarios del video, los seguidores de Jennifer López destacaron el parecido de los gemelos con ella y Marc Anthony.

“Dios mío, ese niño es igualito a Marc”, “Se parecen mucho a su padre y Emmy se parece a su madre”, “Uno se parece a mamá y otro a papá”, son algunos de los comentarios.

Jennifer Lopez y Marc Anthony se casaron en 2004. Cuatro años más tarde, le dieron la bienvenida a sus gemelos Max y Emme. La pareja de cantantes terminó su relación en 2014.

Para JLo sus dos hijos son las personas más importantes en su vida. En una entrevista con Entertainment Tonight, compartió lo que desea para sus hijos. “Sólo quiero que sean seres completos, sanos y amorosos que se mantengan firmes en toda su verdad y sin pedir disculpas”, contó.

Reacción de los hijos de Jennifer Lopez a This Is Me… Now: A Love Story

Hace poco, fue la premiere de This Is Me… Now: A Love Story, la película que documenta la historia de amor con entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, en el Dolby Theatre de Hollywood. Allí sus hijos pudieron ver, por fin, la cinta en la que tanto ha trabajado JLo.

En una entrevista con Entertainment Tonight, JLo sobre la reacción de su gemelos, Emme y Max, al ver la película y cómo les explicó que algunas partes son ficción y otras realidad.

“Estaba hablando con mis hijos sobre esto y luego me dijeron: ‘¿Qué partes son reales y cuáles no?’ Y yo dije: ‘Pensarás que algunas partes son reales, pero no lo son. Y luego algunas partes que no crees que sean reales, son reales’”, recordó Lopez.

“Pero está inspirada en muchas de las cosas por las que pasé y realmente trata sobre lo que ha sido para mí ser una romántica empedernida toda mi vida, y algunos de los peligros de eso”, agregó.

