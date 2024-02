Jennifer Lopez lloró al hablar sobre su relación con Ben Affleck en su nuevo documental

Esta semana se estrenó el documental The Greatest Love Story Never Told, en el que Jennifer Lopez, además mostrar el proceso de realización de This Is Me…Now, se abre emocionalmente y deja ver algunos aspectos íntimos de su relación con Ben Affleck.

En una escena del documental JLo habló sobre cómo su relación con Affleck ha tenido un impacto positivo en su autoestima y percepción personal.

“Lo que él dijo, lo que vio en mí y lo que me hizo creer sobre mí misma, solo puede provenir del amor. Porque nadie más podría haberme hecho ver eso en mí. Es muy conmovedor”, dice la cantante entre lagrimas.

En el documental JLo y Ben Affleck también recordaron lo que los llevó a terminar su relación en 2003, justo tres días antes de casarse.

“Cuando Jen y yo rompimos antes, el catalizador fue la enorme cantidad de escrutinio en torno a nuestra vida privada”, dice el actor, quien confesó que le pidió a la cantante cuando volvieron a estar juntos no hacer de su relación un circo mediático en sus redes sociales; sin embargo, luego cedió porque comprende que ella es una figura pública.

“Al volver a estar juntos, dije: ‘Escucha, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales. Entonces me di cuenta de que no era justo pedírselo. Es como si te vas a casar con un capitán de barco y dices: ‘Bueno, no me gusta el agua’”, cuenta Affleck.

Tras su separación, JLo aseguró que esos años fueron muy difíciles de sobrellevar para ella. “Durante todos esos años fue muy difícil, porque no sólo sentí que perdí al amor de mi vida, sino también al mejor amigo que alguna vez tuve”, confesa López. “Y no pude hablar durante tantos años, y esa fue la parte más difícil”, dice en el documental, que se estrenó el 27 de febrero en Amazon Prime Video.

La relación entre Jennifer López y Ben Affleck, conocida como Bennifer, fue una de las más populares de los 2000, a pesar de que duró sólo poco más de dos años.

Ambos se conocieron en el rodaje de la película Gigli. En ese momento, JLo aún estaba casada con el bailarín Cris Judd, de quien se separó pocos meses después de conocer al actor.

Su relación se convirtió rápidamente en una de las más mediáticas y cobró aún más relevancia cuando se comprometieron en 2002; sin embargo, producto del asedio de los paparazzi y la prensa, la pareja decidió posponer la boda pocas horas antes de que se celebrara.

Al poco tiempo cortaron la relación y, aunque volvieron a darse una oportunidad, anunciaron definitivamente su adiós en enero de 2004.

A finales de ese mismo año, ella se casó con Marc Anthony y, al año siguiente, él contrajo matrimonio con Jennifer Garner. Ambos tuvieron hijos producto de esas relaciones.

Pese a haberse separado Jennifer López y Ben Affleck mantuvieron una gran amistad que, finalmente, se transformó en un nuevo romance.

