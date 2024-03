Jennifer Lopez canceló varias fechas de su gira This Is Me... Now

Tras el anuncio de su gira This Is Me… Now: The Tour, algunos fans de Jennifer López tendrán que esperar un poco más para verla. Esta semana, se supo que varias fechas para los shows de JLo en Estados Unidos se cancelaron sin ninguna explicación.

De acuerdo con Entertainment Weekly, un mensaje en la página web de Ticketmaster los shows en Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa y Nueva Orleans fueron cancelados. Los conciertos en estas ciudades estaban previstos para realizarse durante un período consecutivo de ocho días, del 22 al 30 de agosto.

Al parecer, los shows se cancelaron debido a un problema logístico, según Entertainment Weekly. El medio especializado en entretenimiento indicó que se espera que los conciertos en las ciudades afectadas sean reprogramados.

En febrero, Jennifer Lopez anunció su regreso a los escenarios con la gira This Is Me Now… The Tour, con la que tenía previsto presentarse en 30 ciudades de Norteamérica.

La gira comenzará el 26 de junio en el Kia Center de Orlando, Florida, y está previsto que culmine el 31 de agosto en el Toyota Center de Houston.

El anuncio de la gira llega después del lanzamiento de This Is Me… Now, el noveno disco de estudio, el primero en una década y la continuación de su tercer álbum This Is Me… Then (2002).

La gira también llega después del estreno de This Is Me… Now: A Love Story, película en la que cuenta su historia de amor con Ben Affleck disponible en Amazon Prime Video, y del documental The Greatest Love Story Never Told sobre el proceso de realización del filme.

Podría ser su último disco

En febrero, JLo contó que This Is Me… Now podría ser su último disco. En una entrevista con Entertainment Tonight, la cantante y actriz aseguró que para este disco se esforzó muchísimo para que fuese lo más especial posible.

“Hicimos un montón de portadas de álbumes diferentes. Intentamos hacer cosas que sean muy especiales para los fans y hacer artículos de colección que les gusten”, contó JLo.

“La verdad es que ni siquiera sé si alguna vez haré otro álbum después de este. Es el tipo de proyecto por excelencia de Jennifer López y realmente me siento muy realizada, así que realmente en cierto momento serán objetos de colección”, agregó.

La cantante también explicó por qué consideraba que este podría ser su último álbum de su carrera. “Siento que es el final de una especie de era para mí y el comienzo de una nueva, así que nunca diría nunca, pero ahora siento que realmente puse mi corazón y mi alma en esto y estoy muy emocionada y, definitivamente, me costó mucho”, dijo.

En ese momento, la cantante aseguró que encontrar el amor de nuevo con su esposo Ben Affleck fue muy importante para componer su noveno álbum.

“Cuando Ben y yo volvimos a estar juntos, fue como: ‘Quiero volver a hacer música, quiero volver al estudio’”, dijo. “Me sentí muy, muy inspirada”, agregó.

Seguir leyendo: