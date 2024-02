Jennifer Lopez anuncia This Is Me Now: The Tour: Los Angeles, New York, Florida y más

Después del estreno en Hollywood de su nueva película, Jennifer Lopez va a llevar el This Is Me Now: The Tour por todos los Estados Unidos, incluyendo las ciudades principales donde se congregan sus fans: Los Ángeles, New York, Chicago y Florida.

This Is Me Now: The Tour de Jennifer Lopez. Crédito: Live Nation. | Cortesía

Es tan solo unas horas, This Me Now: The Album vino acompañado con el estreno de la película This Is Me Now: A Love Story. Mismo al el propio esposo de JLO, Ben Affleck, asistió junto a los hijos de la cantante con Marc Anthony, Emme y Max.

Ben Affleck y Jennifer Lopez en el estreno de This Is Me Now: A Love Story. Crédito: Jordan Strauss. | AP

Ahora, La Diva del Bronx demuestra que, su poderío en el entretenimiento abarca todos los formatos. No solo estará durante un tiempo en Amazon Prime con This Is Me Now: A Love Story, también conquistará con su nuevo álbum las plataformas de reproducción musical como Spotify iTunes Pandora y YouTube.

Jennifer Lopez vuelve a los escenarios con This Is Me Now: The Tour

A esto se le suman los escenarios de las arenas más importantes de los Estados Unidos, dejando claro por qué es la mujer mejor pagada de la industria musical.

This Is Me Now: The Tour de Jennifer Lopez. Crédito: Live Nation. | Cortesía

Esto marca un regreso a los escenarios de Jennifer Lopez. La gira marca un regreso triunfal cinco años después de su exitoso tour de 2019, que recaudó más de 50 millones de dólares y agotó las entradas para espectáculos en todo el país.

Durante la gira, López mostrará su catálogo de éxitos, así como nuevas canciones de su próximo álbum This Is Me…Now.

Live Nation llevará a Jennifer López a más de 30 ciudades de América del Norte a partir del 26 de junio en el Kia Center en Orlando, Florida. La gira hará paradas en Miami, Los Ángeles, Toronto y Nueva York. Incluye una parada el 31 de agosto, finalizando en el Toyota Center de Houston, Texas.

Los boletos saldrán a la venta en el JLO Fan Club el martes 20 de febrero a las 9 a.m. La venta general comienza el viernes 23 de febrero a las 10:00 a. m. ET. M. hora local en LiveNation.com. Además, se realizarán pre-ventas adicionales.

Fechas y Ciudad de This Is Me Now: The Tour de JLO

Miércoles 26 de junio | Orlando, Florida | Centro Kia

Viernes 28 de junio | Miami, Florida | Centro Kaseya

Mar 02 de julio | Austin, Texas | Centro Moody

Miércoles 03 de julio | Edimburgo, Texas | Estadio Bert Ogden*

Vie 05 de julio | San Antonio, Texas | Centro del banco helado

Sábado 06 de julio | Dallas, Texas | Centro de aerolíneas americanas

martes 09 de julio | Phoenix, AZ | Centro de Huella

Jueves 11 de julio | Los Ángeles, California | Foro de Kia

Sábado 13 de julio | Anaheim, California | Centro Honda

Martes 16 de julio | San Francisco, California | Centro de persecución

Miércoles 17 de julio | Sacramento, California | Centro Dorado 1

Viernes 19 de julio | Palm Springs, California | Arena Acrisura

Sábado 20 de julio | Las Vegas, Nevada | T-Mobile Arena*

Lunes 22 de julio | Denver, Colorado | Estadio de pelota

Miércoles 24 de julio | Tulsa, OK | Centro BOK

Viernes 26 de julio | Rosemont, Illinois | Arena Allstate

Sábado 27 de julio | Indianápolis, IN | Casa de campo Gainbridge

Martes 30 de julio | Pittsburgh, Pensilvania | Arena de pinturas PPG

Miércoles 31 de julio | Detroit, Michigan | Arena Little Caesars

Vie Ago 02 | Toronto, ON | Estadio Scotiabank*#

Lunes 05 de agosto | Montreal, QC | Centro de campana*#

Miércoles 07 de agosto | Boston, Massachusetts | Jardín TD

Vie Ago 09 | Belmont Park, Nueva York | Estadio USB

Sábado 10 de agosto | Newark, Nueva Jersey | Centro Prudencial

Martes 13 de agosto | Filadelfia, Pensilvania | Centro Wells Fargo

Miércoles 14 de agosto | Washington, DC | Estadio Capital One

Viernes 16 de agosto | Nueva York, Nueva York | Madison Square Garden

Martes 20 de agosto | Cleveland, Ohio | Casa de campo Rocket Mortgage*

Jueves 22 de agosto | Nashville, Tennessee | Arena Bridgestone

Sábado 24 de agosto | Raleigh, Carolina del Norte | Arena PNC

domingo 25 de agosto | Atlanta, Georgia | Arena estatal de granja

Martes 27 de agosto | Tampa, Florida | Amalie Arena

Viernes 30 de agosto | Nueva Orleans, Luisiana | Centro Smoothie King

Sábado 31 de agosto | Houston, Texas | Centro Toyota*

* Preventa de Verizon Up no aplicable | #Citi Preventa No Aplica

This Is Me Now: The Album, lo nuevo de Jennifer Lopez

La gira This Is Me…Now coincidirá con el lanzamiento del álbum de larga duración de Jennifer López el 16 de febrero.

Este álbum, que captura el verdadero yo del artista, combina elementos de pop, R&B y hip-hop para crear una fusión de géneros. Las letras exploran las experiencias de vida de López con honestidad inquebrantable, revelando su historia de crecimiento, resiliencia y amor propio.

Mientras tanto, Jennifer Lopez estrenó This Is Me… Now: A Love Story en Amazon Prime Video a partir del 16 de febrero. Este Amazon Original presenta una odisea cinematográfica narrativa que explora el viaje hacia el amor a través de los ojos de un artista.

El sencillo principal del álbum, Can’t Get Enough, ya está disponible en todas las plataformas. Jennifer López planea cautivar a los fanáticos con su inigualable talento y carisma en el escenario con su regreso a los escenarios y el lanzamiento de un nuevo tema.

Jennifer Lopez Crédito: Jordan Strauss | AP

