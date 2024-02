Hija de Marc Anthony y Jennifer Lopez, Emme, llegó con joven a This Is Me Now: A Love Story

Emme Muñiz, hija de Jennifer López y Marc Anthony, sorprendió a todos al aparecer en la alfombra roja junto a un jovencito justo antes del Día San Valentín y para el estreno de This Is Me… Now: A Love Story en Los Ángeles.

Aunque Emme ha asistido a muchos eventos prestigiosos, siempre lo ha hecho con sus padres. Sin embargo, esta vez, la joven de 15 años e hija de JLO y Marc anthony, caminó por la alfombra roja en el estreno de la película This Is Me… Now: A Love Story, de la mano de su cita.

La “pareja” lucía elegante y muy divertida mientras caminaban, intercambiando tímidas sonrisas. Emme vestía una camisa blanca con pantalones negros, completando el look con su distintivo cabello corto y rizado.

·Jennifer Lopez respondió por las caras de Ben Affleck desde los Golden Globes 2023

Emme causa estragos con la prensa en el estreno de This Is Me Now: A Love Story de JLO

Por su parte, el acompañante de Emme, un guapo jovencito, vestía formalmente con camisa blanca, chaqueta gris y pantalón a juego. Aunque estuvieron acompañados por varios organizadores del evento, no se detuvieron ante los fotógrafos. Ya sabemos que la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony no es fan de la prensa.

Esta es la primera aparición pública de Emme, con la que se cree podría ser una pareja de la adolescente. Este hecho hizo aún más especial el estreno de This Is Me… Now. Además, horas antes del Día de Los Enamorados.

Emme, hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, vuelva a cambiar su peinado. Crédito: Grosby Group

Jennifer López y Marc Anthony, que tienen juntos a los gemelos Emme y Max de 16 años, han apoyado los talentos de sus hijos en cada paso del camino. Incluyendo sus outfits y actividades.

No cabe duda que, la prensa anda enloquecida con Emme y su amigo. Además, se cree que pronto esté mostrando más de sus dotes musicales, tal como sus padres.

·Hija de Jennifer Lopez, Emme, lo volvió a hacer y estrena nuevo look muy retro

Emme y Max apoyaron a Jennifer Lopez en el estreno de This Is Me… Now: A Love Story

Los hijos de Jennifer López, Emme y Max, tuvieron la oportunidad de asistir al estreno de la película This Is Me… Now: A Love Story, que cuenta la historia de amor entre su madre y Ben Affleck.

Ben Affleck y Jennifer Lopez en el estreno de This Is Me Now: A Love Story. Crédito: Jordan Strauss. | AP

Este evento se llevó a cabo en el prestigioso Dolby Theatre de Hollywood, donde se pudo ver el arduo trabajo de JLO.

La actriz y cantantes contó cómo reaccionaron sus gemelos que tuvo con el intérprete de Qué Precio Tiene El Cielo, el salsero Marc Anthony. Aseguró que, los adolescentes tuvieron mucha curiosidad sobre qué aspectos son reales o no en la cinta.

Esta no es la primera vez que Jennifer Lopez se aventura a contar una historia de amor. Solo que, esta vez, muchas escenas son basadas en sus propias experiencias.

Sobre todo la vuelta en segunda oportunidad con Ben Affleck. Recordemos que, hace muchos años, estuvieron también comprometidos. Para ese momento, la presión de la prensa hizo mella en la relación y terminaron separándose.

Luego de eso, ambos se casaron. Ella con Marc Anthony. Ben Affleck con la también actriz de Hollywood, Jennifer Garner. Se divorciaron y el destino los unió justo cuando JLO rompía su compromiso con Alex Rodríguez en medio de rumores de infidelidad. No cabe duda que el amor triunfó para ellos.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en París con sus hijos: Emme, Seraphina, Violet y Max. Crédito: Lionel Urman. | Grosby Group

Sigue leyendo:

·Jennifer López le saca dedo a paparazzi y se desata en Las Vegas con Adele y Usher

·Jennifer Lopez y Ben Affleck inmortalizaron su amor con tatuajes el Día de San Valentín

·Jennifer Lopez recibe ovación de pie mientras Ben Affleck y Emme se babean al verla