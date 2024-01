Jennifer Lopez respondió por las caras de Ben Affleck desde los Golden Globes 2023

La pareja más querida de Hollywood y la más romántica también, Jennifer Lopez y Ben Affleck asistieron a los Golden Globes 2023 ayer celebrados en la ciudad de Los Ángeles.

A su paso por la alfombra roja, JLO tuvo la oportunidad de hablar con Entertainment Tonight, quienes no perdieron oportunidad de preguntarle por las famosas caras y gestos de aburrimiento, que supuestamente reseña la prensa de Ben Affleck.

Jennifer Lopez habló sobre la apariencia viral de su esposo Ben Affleck haciendo “malas” caras. La actriz y cantante de 54 años, con su carisma característico, dijo que no tenía por qué preocuparse por los sentimientos de Affleck y que él estaba feliz.

“Ben está bien. No tienes que preocuparte por Ben, déjame decirte. Él es bueno. Está feliz. Está aquí, está nominado. Me siento escalofriante, no entiendo por qué la gente está tan presionada por esto”, dijo Jennifer López sobre su esposo en los Golden Globes 2023.

Jennifer Lopez dice que nada pasa con Ben Affleck

La pareja, que se casó en 2022, actuó junta por primera vez en una ceremonia de premiación. A pesar de varias imágenes que se han hecho virales de Ben Affleck en el pasado, donde tiene “caras” en momentos de rutina, JLO asegura que nada pasa con su ánimo, ni en el matrimonio.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en el desfile de Ralph Lauren en Los Ángeles. Foto: Gett Images. Crédito: Amy Sussman. | Getty Images

Enfatizó que, la gente no debería interpretar demasiado las expresiones faciales capturadas por los paparazzi. La también actriz señaló al conductor que ambos debían centrarse en el Golden Globe y no esos detalles.

La intérprete de “All I Have” dejó a todo el mundo en un tacón al aparecer en la alfombra roja con un vestido personalizado de Nicole Felicia rosado, combinado con joyas de Boucheron, un bolso de Judith Lieber y zapatos de Christian Louboutin.

Affleck optó por un esmoquin negro clásico. Por supuesto, la pareja posó para la prensa y se dejaron ver muy comprometidos y cariños, como es usual.

Jennifer Lopez fue a apoyar a Ben Affleck en los Golden Globes

Ben Affleck estaba nominado por “Air”, coprotagonizada y producida por Matt Damon. Así que, además de estar en compañía de su esposa, también estaba celebrando por partida doble con su mejor amigo y socio.

Por esta razón, Jennifer Lopez aseguró que su esposo se la iba a pasar genial la noche de los Globos de Oro, independientemente de las “caras” que captaran los paparazzi de él.

Pasados gestos de Ben Affleck en compañía de Jennifer Lopez

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Ben Affleck habló sobre la foto viral de su rostro aburrido junto a su esposa Jennifer Lopez en el Grammy 2023.

Sin importar la escena, los actores y directores disfrutaron del evento y compartieron los momentos divertidos que pasaron en la gala.

Affleck explica que, mientras estaba con su esposa, pensó que sería un evento divertido y con buena música. Sin embargo, su rostro en la transmisión en vivo fue interpretado de manera diferente a la verdad.

Affleck admitió que estaba nervioso por la grabación en vivo cuando vio acercarse al presentador Trevor Noah. Respondió a la reprimenda de su esposa diciendo que era una broma entre ellos, porque le había dicho que se quería ir a casa.

Por supuesto, todo a tono de broma. El actor de Batman respondió que esas son interacciones normales entre ellos y que siempre son malinterpretadas por el que no las escucha.

Lo cierto es que, con rostros o gestos de Ben y sin ellos, Affleck y Jennifer Lopez están más unidos que nunca y son un verdadero ejemplo de que el amor, sí se puede imponer entre los famosos de Hollywood.

