Brie Larson lloró de emoción al conocer a Jennifer Lopez en los Globos de Oro

Brie Larson nunca olvidará el momento en que conoció a Jennifer Lopez. La actriz conocida por su papel de Carol Danvers en Capitana Marvel saltó, gritó y hasta lloró de la emoción cuando vio a JLo en la alfombra roja de la edición 81 de los Globos de Oro.

Todo comenzó cuando Larson, nominada como protagonista y productora por la miniserie Lecciones en química, estaba conversando con un periodista de Entertainment Tonight y volteó un momento y vio a Jennifer Lopez acercarse. En ese momento, comenzó una de las escenas más divertidas de la velada.

“Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Voy a llorar (…) No puedo. Voy a llorar. Voy a llorar. No puedo”, decía Larson mientras el periodista de Entertainment Tonight intentaba calmarla.

Al ver a JLo acercarse la emoción se apoderó de la Larson, quien no pudo volver a centrarse en la conversación que estaba teniendo. Pasó de ser una de las actrices nominadas a una fan emocionada.

Notablemente emocionada y con lágrimas en los ojos, la protagonista de Capitana Marvel se armó de valor y le expresó su admiración a JLo cuando se acercó. “Hola, ¿cómo estás? Soy una gran admiradora”, le dijo Larson a la cantante de “On The Floor”.

La actriz ganadora del Oscar por trabajo en La Habitación (2015) le confesó a JLo que ella la inspiró a comenzar una carrera en la actuación. “Vi a Selena y eso me hizo querer ser actriz. Y tú siempre has significado mucho para mí. Ha sido un sueño para mí. Muchas gracias. Tu ética de trabajo es muy importante, gracias”, dijo Larson.

Lejos de incomodarla, Jennifer Lopez se mostró conmovida y halagada por las palabras de Larson. “Me vas a hacer llorar”, respondió la cantante.

La emoción de Larson fue tal que incluso se acercó a su mamá para decirle que había hablado con Jennifer Lopez. “Mamá, es JLo”, dijo emocionada.

Oppenheimer se impuso a Barbie en los Globos de Oro

El domingo se celebró la edición 81 de los Globos de Oro en Los Ángeles. Los grandes ganadores de la gala en las categorías de cine fueron Oppenheimer y Poor Things, mientras que en los apartados de televisión los triunfadores fueron Succession y The Bear.

Oppenheimer se llevó a cinco de los ocho galardones a los que estaba nominada, incluidos los de Mejor Película de Drama, Mejor Director para Christopher Nolan y Mejor Actor de drama para Cillian Murphy.

Por su parte, Poor Things de Yorgos Lanthimos se llevó el premio a la Mejor Película de Comedia o Musical y el de Mejor Actriz para su protagonista, Emma Stone.

La cuarta y última temporada de Succession cumplió con las expectativas y se alzó nuevamente con los premios a la Mejor Serie de Drama y al Mejor Actor para Kieran Culkin.

Por su parte, la segunda temporada de The Bear se llevó el premio a Mejor Serie de Comedia o Musical.

Esta edición marca un refrescamiento en los premios, tras la disolución de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood por acusaciones de corrupción y falta de diversidad.

Aunque la del domingo fue una ceremonia sin muchas sorpresas, hubo muchos momentos divertidos como la graciosa reacción de Jennifer Lawrence cuando la enfocaron mientras anunciaban las nominadas a Mejor Actriz de Comedia o Musical.

