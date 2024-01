Golden Globes 2024, conoce la lista de ganadores

Los Globos de Oro celebraron su ceremonia este domingo con “Barbie” y “Oppenheimer” como principales contendientes, liderando las nominaciones de la primera parada de la temporada de premios de Hollywood.

Las películas “Barbie” y “Oppenheimer”, que marcaron hitos en la taquilla y generaron una presencia destacada en las redes sociales el año pasado, emergieron como favoritas en los Globos de Oro. La ceremonia, anteriormente considerada una de las festividades más relevantes en la ciudad dorada, había perdido brillo debido a recientes escándalos. Sin embargo, con nuevos propietarios, un grupo de inversionistas, buscó recobrar su esplendor con una noche lujosa y repleta de destellos.

Las estrellas, conscientes del cambio de dirección, respondieron con su presencia en una espectacular alfombra roja. Margot Robbie, en particular, continuó marcando tendencia con su distintivo “Barbiecore”. Personalidades como Meryl Streep, Helen Mirren, Selena Gómez, Cillian Murphy y Bradley Cooper desfilaron luciendo impecables atuendos.

Los invitados iniciaron su recorrido por la alfombra roja del Hotel Beverly Hilton, marcando el inicio de la temporada de premios de Hollywood, que culminará con la entrega de los Oscar en marzo.

La ceremonia, ausente en 2022 y con la notable ausencia de algunas estrellas el año pasado, ha experimentado cambios significativos. El grupo de periodistas de Los Ángeles que fundó la premiación hace 80 años fue disuelto, dando paso a la participación de críticos internacionales en el proceso de votación de esta edición.

En la categoría musical, destacadas figuras como Billie Eilish y Dua Lipa compiten por la mejor canción, mientras que Taylor Swift está nominada por la versión cinematográfica de su Eras Tour. Ben Affleck, Jodie Foster, Kevin Costner y Matt Damon fueron algunos de los presentadores que participaron en esta esperada gala.

Lista de ganadores de los Golden Globes 2024

Mejor película dramática

• GANADOR: Oppenheimer

Mejor director de película

• GANADOR: Christopher Nolan, Oppenheimer

Mejor actor en una película dramática

• GANADOR: Cillian Murphy, Oppenheimer

Mejor actriz en una película musical o de comedia

• GANADOR: Emma Stone, Poor Things

Mejor actriz en una serie de televisión, musical o comedia

• GANADORA: Ayo Edebiri, The Bear

Mejor película extranjera

• GANADORA: Anatomy of a Fall

Mejor comediante de television

• GANADOR: Ricky Gervais, Ricky Gervais: Armageddon

Mejor actor en una serie de televisión, musical o comedia

• GANADOR: Jeremy Allen White, The Bear

Mejor guion de película

• GANADORES: Justine Triet y Arthur Harari, Anatomy of a Fall

Mejor actor de reparto en un musical de televisión, comedia o serie dramática

• GANADOR: Matthew MacFadyen, Succession

Mejor actriz de reparto en una serie de televisión musical, comedia o drama

• GANADORA: Elizabeth Debicki, The Crown

Mejor actor en una serie limitada o película para televisión

• GANADOR: Steven Yeun, Beef

Mejor interpretación de una actriz en una serie limitada, una serie antológica o una película para televisión

• GANADORA: Ali Wong, Beef

Mejor actor de reparto en cualquier película

• GANADOR: Robert Downey Jr., Oppenheimer

Mejor actriz de reparto en película

• GANADORA: Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

Mejor actor en una serie de televisión de drama

• GANADOR: Kieran Culkin, Succession

Mejor actriz en una serie de televisión de drama

• GANADOR: Sarah Snook, Succession

Mejor serie limitada, serie antológica o película para televisión

• GANADOR: Beef

Mejor serie de televisión, musical o comedia

• GANADOR: The Bear

Mejor serie de televisión de drama

• GANADOR: Succession

Mejor banda sonora original de película

• GANADOR: Ludwig Göransson, Oppenheimer

Mejor canción original de película

• GANADOR: ‘What Was I Made For?’ — Barbie – Billie Eilish O’connell, Finneas O’connell

Mejor película de animación

• GANADORA: The Boy and the Heron

Logros cinematográficos y de taquilla de cine

• GANADORA: Barbie

Mejor actor en una película, musical o comedia

• GANADOR: Paul Giamatti, The Holdovers

Mejor actriz en una película dramática

• GANADORA: Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Mejor película, musical o comedia

• GANADOR: Poor Things

