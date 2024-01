Golden Globes 2024: famosos desfilan por la alfombra roja

Los Golden Globes 2024 se llevan a cabo en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, en su edición 81ª, con esta premiación se da inicio a la temporada de premios del 2024.

Esta es la primera edición producida por Dick Clark Productions, ya que la empresa adquirió los activos de la disuelta Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), incluida la prestigiada ceremonia que se encarga de decir cuáles han sido las mejores series y películas de 2023.

Hemos visto por la alfombra roja de los Golden Globes a diversas celebridades que nos dejaron sorprendidos con sus looks y atuendos entre ellas Oprah Winfrey, Selena Gomez, Margot Robbie, Barry Keoghan, Rosamund Pike, Emma Stone, entre otras.

Esta noche es especial para los Golden Globes, se premian los logros en el mundo del cine y la televisión, dan el inicio a una temporada de premios muy esperada y aclamada por los actores, fans, espectadores y críticos, donde podremos ver los espectaculares looks que nos ofrecerán las celebridades.

La película Barbie y la serie Succession lideran la noche con nueve nominaciones cada una, mientras que el filme Oppenheimer ocupa el segundo lugar con ocho candidaturas. Otras grandes protagonistas de la noche son Killers of the Flower Moon, Poor Things, Past Lives y The Bear.

Esta es la primera ceremonia desde la disolución de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en el 2023. Ahora este galardón es presentado por la Golden Globe Foundation, conformada por Elridge Industries y Dick Clark Productions.

Los Golden Globes esta noche incluyen una nueva categoría: Logros Cinematográficos y de Taquilla. Como su nombre indica, esta nueva estatuilla premia a las películas más taquilleras.

Las grandes cintas del verano con el ‘Barbenheimer’ tuvo un éxito en las salas de cine durante el verano pasado, así como Taylor Swift: The Eras Tour, John Wick: Capítulo 4, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Misión: Imposible: Dead Reckoning Part 1, Spider-Man: Across the Spider-Verse y The Super Mario Bros. Movie, también están nominados.

La alfombra roja de los Golden Globes contó con la presencia de grandes celebridades de la industria del cine, la música y la televisión, como Margot Robbie, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Emma Stone, Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Barry Keoghan, Bradley Cooper, Cillian Murphy, Leonardo DiCaprio y Nicolas Cage, sólo por mencionar algunos.

Nominados en los Golden Globes 2024

Las películas reflejan un aspecto único de los Globos: dividen a los principales ganadores en categorías de drama y comedia. Con “Barbie” de Greta Gerwig y “Oppenheimer” de Christopher Nolan a la cabeza, le dan al espectáculo la oportunidad de capitalizar la locura por el Barbenheimer que impulsó los cines en 2023.

Los filmes nominados a mejor película dramática incluyen “Oppenheimer”, “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) de Martin Scorsese, “Maestro” de Bradley Cooper, “Past Lives” (“Vidas pasadas”) de Celine Song, “Anatomie d’une chute” (“Anatomía de una caída”) de Justine Triet y “The Zone of Interest” (“La zona de interés”) de Jonathan Glazer.

En la categoría de mejor película musical o comedia, “Barbie” está acompañada por “Air” (“Air. La historia detrás del logo”) de Ben Affleck, “American Fiction” de Cord Jefferson, “The Holdovers” (“Los que se quedan”) de Alexander Payne, “May December” (“Secretos de un escándalo”) de Todd Haynes y “Poor Things” (“Pobres criaturas”) de Yorgos Lanthimos.

“Succession” fue el programa de televisión con más nominaciones, con nueve, incluyendo algunas para sus astros Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook y Kieran Culkin, seguida por “The Bear” de Hulu.

