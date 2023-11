La cadena CBS transmitirá la entrega de los premios Golden Globe en 2024

Se acerca la temporada de premios en Hollywood, y unos de los principales son los Golden Globe, que hasta el año pasado eran otorgados por la Asociación de Prensa Extranjera. Pero la próxima ceremonia promete ser algo especial, ya que la transmisión estará a cargo de la cadena CBS y no sólo eso: también estará disponible en la pataforma de streaming Paramount+.

El show de tres horas de duración se llevará a cabo el 7 de enero de 2024. La última vez que CBS transmitió la entrega fue en 1982, por lo cual se espera una gran celebración en cuanto a la preparación del evento. TNT transmitió la ceremonia de 1989 a 1995, y posteriormente NBC. Compañías como Amazon Prime Video y Netflix estaban interesadas, pero su oferta no fue la ganadora.

Esta ocasión marca también una nueva fase en los Golden Globe, ya que las compañías Dick Clark Productions y Eldridge Industries adquirieron los activos, derechos y propiedades de la entrega de premios (la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood ya no existe). Se planea que las ganancias se destinen a una nueva organización sin fines de lucro, que será anunciada en los próximos meses.

Jay Penske, propietario de Dick Clark Productions, emitió un comunicado informando que CBS transmitirá la entrega de 2024: “Estamos muy orgullosos de traer los Golden Globe a CBS para celebrar 81 años de historia de la entrega de premios. CBS ha demostrado un impresionante compromiso de 30 años con los Grammy y ha sido fundamental para su éxito a largo plazo. En CBS encontramos un socio ideal que comprende el valor de la programación de entretenimiento en vivo, y cuyo modelo de distribución multiplataforma refleja cómo las audiencias globales eligen consumir contenido hoy”.

Las categorías de los Golden Globe se dividen en los premios de cine y los de televisión. Este año la ganadora de Mejor Película de Drama fue “The Fablemans”, mientras que la Serie de Televisión de Drama fue “House Of The Dragon”. Ahora ya comienzan a manejarse algunos títulos de filmes que podrían resultar nominados al premio, como “Barbie”, “Oppenheimer”, “Killers Of The Flower Moon” y “Priscilla”.

