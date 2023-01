Ganadores de los premios Golden Globe 2023

La noche del 10 de enero se llevó a cabo la 80a. entrega de los premios Golden Globe, otorgados por la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood a lo mejor del cine y la televisión. El director mexicano Gulllermo del Toro obtuvo el Globo de Oro en la categoría de Mejor película de animación por “Pinocchio”, mientras que Austin Butler fue el Mejor actor por su trabajo en la cinta “Elvis”. A continuación, la lista completa de ganadores:

Categorías de cine

Mejor película de drama: “The Fabelmans”

Mejor película de comedia o musical: “The banshees of Inisherin”

Mejor director: Steven Spielberg, por “The Fabelmans”

Mejor actriz de drama: Cate Blanchett, po “Tár”

Mejor actor de drama: Austin Butler, por “Elvis”

Mejor actriz de comedia o musical: Michelle Yeoh, por “Everything everywhere all at once”

Mejor actor de comedia o musical: Colin Farrell, por “The banshees of Inisherin”

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan, por “Everything everywhere all at once”

Mejor actriz de reparto: Angela Bassett, por “Black panther: Wakanda forever”

Mejor película de habla no inglesa: “Argentina, 1985” (Argentina)

Mejor película de animación: “Guillermo del Toro’s Pinocchio”

Mejor guion: Martin McDonagh, por “The banshees of Inisherin”

Mejor música original: Justin Hurwitz, por “Babylon”

Mejor canción original: “Naatu Naatu(de “RRR”)

Categorías de televisión

Mejor serie de drama: “House of the Dragon”

Mejor serie de comedia: “Abbott elementary”

Mejor actriz de drama: Zendaya, por “Euphoria”

Mejor actor de drama: Kevin Costner, por “Yellowstone”

Mejor actor de comedia o musical: Jeremy Allen White, por “The bear”

Mejor actriz de comedia o musical: Quinta Brunson, por “Abbot elementary”

Mejor actriz de reparto: Julia Garner, por “Ozark”

Mejor actor de reparto: Tyler James Williams, por “Abbott elementary”

Mejor miniserie o película para televisión: “The white lotus”

Mejor actriz de serie limitada o película de TV: Amanda Seyfried, por "The dropout"

Mejor actor de serie limitada o película de TV: Evan Peters, por “Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer story”

Mejor actriz de reparto de serie limitada o película para TV: Jennifer Coolidge, por “The white lotus”

Mejor actor de reparto de serie limitada o película de TV: Paul Walter Hauser, por "Black bird"

