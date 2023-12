Duelo épico en los ‘Golden Globes’, ‘Killers of the Flower Moon’ y ‘Oppenheimer’ luchan por el Mejor Drama

La 81 edición de los Globos de Oro se celebrará el próximo 7 de enero en Los Ángeles tras una renovación de su junta directiva, que ya no depende de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su siglas en inglés), para dejar atrás definitivamente polémicas pasadas acerca de la transparencia de estos galardones.

Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, y Oppenheimer, de Christopher Nolan, son las cintas que encabezan la nominación a mejor película dramática para la edición 81 de los Globos de Oro. A ellas se suman los títulos Maestro, de Bradley Cooper; Past Lives, de Celine Song; Anatomy of a Fall, de Justine Triet y The Zone of Interest, de Jonathan Glazer. Por su parte, Succession y The Crown pugnarán por el Globo de Oro a mejor serie dramática con The Last of Us, The Morning Show, 1923 y The Diplomat, develó este lunes la organización de los premios.

Mientras tanto, Ted Lasso y The Bear, fueron nominadas en el apartado de mejor serie de comedia o musical. Las series Abbott Elementary, Jury Duty, Bary y Only Murders in the Building también competirán en este categoría.

La películas Barbie y Poor Things están nominadas a mejor película de comedia o musical junto con American Fiction, de Cord Jefferson; The Holdovers, de Alexander Payne; May December, de Todd Haynes, y Air, de Ben Affleck. Barbie y Oppenheimer, los dos grandes fenómenos taquilleros del año, acapararon la mayor parte de nominaciones para la 81 edición de los Globos de Oro con 9 y 8 candidaturas, respectivamente.

Una entrega a la que también llegarán en una posición destacada otros títulos como Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, y Poor Things, del cineasta griego Yorgos Lanthimos, con 7 menciones cada uno. En los apartados televisivos, Succession parte como principal favorita con 9 nominaciones, muy por delante de The Bear y Only Murders in the Building, empatadas a 5.

Al darse a conocer la lista de nominados, sabemos que la ceremonia de entrega se celebrará el próximo 7 de enero, es el momento de recopilar todas las películas que han cosechado alguna candidatura y que ya se encuentran disponibles en plataformas de streaming.

Meryl Streep rompe su récord como la actriz más nominada en los ‘Golden Globes’

Mery Streep rompió el récord que ella misma había impuesto como la actriz más nominada de la historia de los Globos de Oro tras recibir una nominación por su participación en la serie de comedia ‘Only Murders in the Building’.

La actriz de 74 años pasó a 33 nominaciones acumuladas en su trayectoria tras ser una de las seleccionadas en el apartado de mejor actriz de reparto en televisión. En la serie capitaneada por Steve Martin y Selena Gomez, Streep interpretó a Loretta Durkin, una actriz que protagonizó el musical de Oliver Putnam (Martin Short), con quien trabaja para encontrar a los asesinos de la tercera temporada.

De las 33 veces que la actriz ha estado nominada, solo cuatro han sido por proyectos televisivos y en total ha ganado en ocho ocasiones. El primer Globo de Oro lo obtuvo en 1980 por su actuación en la cinta ‘Kramer vs. Kramer‘, seguido de títulos como ‘The French Lieutenant’s Woman‘ (1981), ‘Devil Wears Prada‘ (2006), ‘The Iron Lady‘ (2011), entre otros.

En 2017, la intérprete recibió el premio Cecil B. DeMille, un galardón otorgado por los Globos de Oro que honra la trayectoria cinematográfica de personajes destacados. Streep es también la actriz con mayor número de nominaciones a los premios Óscar otorgados por la Academia de Hollywood con 21 nominaciones, de las cuales ha ganado en tres ocasiones.

Sigue leyendo:

La cadena CBS transmitirá la entrega de los premios Golden Globe en 2024

Nominan a Taylor Swift en los ‘Golden Globes’ tras rotundo éxito en cines

Lista de nominados a los premios Golden Globe 2024

Los premios Golden Globe tendrán dos nuevas categorías a partir de 2024