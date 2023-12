Nominan a Taylor Swift en los ‘Golden Globes’ tras rotundo éxito en cines

La película ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ fue nominada en una de las dos nuevas categorías de los Globos de Oro. Este lunes, una de las sorpresas del día fue la presencia de la cantante estadounidense entre los nominados de Hollywood, cuyo trabajo fílmico fue considerado en la terna de Logro Cinematográfico y de Taquilla.

El éxito registrado en taquilla fueron determinantes para que el filme del concierto fuera seleccionado junto a proyectos como Barbie, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Oppenheimer, John Wick: Capítulo 4, Spider-Man: A través del Spider-Verso, Misión Imposible: Sentencia Mortal Parte 1 y Super Mario Bros.

La película documental de Taylor Swift ha recaudado en taquilla más de 250 millones de dólares, lo que la convierte en la pelílcula más exitosa de todos los tiempos. Sobre la nominación, Taylor Swift aún no se pronuncia al respecto. Esta es la quinta ocasión en que la cantautora es considerada en las nominaciones a los Globos de Oro

De acuerdo con información de Today, The Eras Tour Film batió récord en la taquilla anticipada, al generar ventas en salas de cine por 26 millones de dólares. El rotundo éxito de las proyecciones en todo el mundo convirtieron a la intérprete de “Blank Space” en multimillonaria este 2023.

Esta nueva categoría celebra la “excelencia creativa” de los largometrajes más taquilleros, donde el documental de la estrella pop competirá con títulos como Barbie de Warner Bros y otras producciones de renombre. Además, logró alcanzar un récord en preventas, superando a producciones históricas como Justin Bieber: Never Say Never y This Is It de Michael Jackson.

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood reconocerá la excelencia en cine y televisión, tanto a nivel nacional como internacional en diversas categorías, desde series hasta películas. Sin embargo, el nombre de Taylor Swift resaltó entre los nominados de este año, siendo su película ‘The Eras Tour Film’, la elegida para competir en una categoría dentro de los Globos de Oro.

La cantante compartió su emoción en redes sociales. Reveló sus planes de celebrar su cumpleaños ofreciendo la oportunidad de disfrutar de su película de conciertos desde casa. Aunque aún no ha confirmado la plataforma de lanzamiento.

“Bueno, básicamente, se acerca mi cumpleaños. Y estaba pensando en una forma divertida de celebrar el año que hemos tenido juntos. ¡Sería hacer que la película del concierto de The Eras Tour esté disponible para que la vean en casa!” compartió Swift en sus redes, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Taylor Swift destaca en búsquedas de Google

A pocas semanas de terminar el 2023, figuras como Shakira, Peso Pluma, Barbie y Taylor Swift se llevaron los titulares que dominaron la escena y las búsquedas en Google. El buscardor favorito por internet reveló cuáles fueron las tendencias más buscadas a lo largo del año así, compartió que en cuanto a espectáculos se refiere, Peso Pluma dominó la escena convirtiéndose en la persona más buscada en este 2023.

Taylor Swift y Shakira no se quedaron muy atrás, pues dominaron las búsquedas de la escena musical; Margot Robbie, gracias a su protagónico en la película “Barbie”, consiguió una enorme popularidad, mientras que en cuanto a cine y televisión, La Casa de Los Famosos se colocó en la cima de las preferencias.

