Taylor Swift es nombrada “Persona del Año” por la revista TIME

La revista TIME ha dado a conocer su más reciente ejemplar, en el que incluye perfiles de los personajes más sobresalientes en 2023. Y en la portada aparece la cantante estadounidense Taylor Swift, nombrada como la “Persona del Año” por sus logros a nivel mundial. Otros finalistas fueron la muñeca Barbie, el rey Carlos III de Inglaterra, el empresario Sam Altman y el presidente de Rusia Vladimir Putin.

La publicación incluyó un perfil de la artista, en el que se destaca lo siguiente: “Si bien su popularidad ha crecido a lo largo de las décadas, este es el año en que Swift, de 33 años, logró una especie de fusión nuclear: unir arte y comercio para liberar una energía de fuerza histórica”. Para esta ocasión especial TIME presenta tres portadas diferentes: una en la que Taylor aparece usando un bustier gris, otra con una chamarra de gamuza y en otra luciendo un body negro y llevando en hombros a su gato Benjamin Button.

En la entrevista que le hicieron Taylor expresó su emoción por tal nombramiento: “Esto es lo más orgullosa y feliz que me he sentido en mi vida, y lo más creativa y libre que he sido”, dijo Swift a TIME. “En última instancia, podemos complicarlo todo lo que queramos, o intentar complicarlo demasiado, pero sólo hay una pregunta… ¿No están entretenidos?”

Los logros de Taylor Swift han sido muchos en 2023. En el plan musical, tuvo varios sencillos de éxito de su álbum Midnights, como “Anti-Hero”, “Karma” y “Lavender Haze”, pero siguió lanzando nuevas versiones de sus discos pasados, como Speak Now y 1989. La artista aprovecha estrategias de marketing que van más allá de las descargas de streaming, pues presentó esas producciones en distintos formatos físicos, además de hacer disponibles a sus fans canciones grabadas durante sesiones pasadas, que ella misma llama “vault tracks”.

Para apoyar la promoción de Midnights Swift comenzó en marzo The Eras Tour, una gira mundial que rompió récords en cuanto a venta de boletos. Al término de ésta no todo quedó ahí, pues se estrenó en cine una película que la mostraba en concierto y que obtuvo más de $178 millones de dólares recaudados tan sólo en Estados Unidos y Canadá.

En cuanto a su vida personal, Taylor Swift terminó en abril su relación con el actor británico Joe Alwyn, que duró más de cinco años; este otoño la cantante (que nunca declara abiertamente a la prensa el inicio de sus romances) comenzó a verse acompañada de Travis Kelce, jugador del equipo de futbol americano Kansas City Chiefs. Hasta la fecha ella ha asistido a varios partidos para ver al ala cerrada, posando al lado de la madre de éste, Donna Kelce, y con Britanny Mahomes, esposa del quarter back Patrick Mahomes.

