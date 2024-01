Golden Globes 2024: ¿quiénes brillaron en la alfombra roja?

En la jornada de este domingo se desarrolló la más reciente entrega de los Golden Globes, evento que, como es costumbre, destaca por la destacada presencia en su alfombra roja, donde las estrellas del cine, tanto nominadas como invitadas, exhiben sus mejores atuendos.

Estos premios actúan como un indicativo de lo que depara el futuro en las ceremonias de premiación, insinuando que películas como “Barbie” y “Oppenheimer” serán las más comentadas, aunque la incertidumbre siempre está presente. Grandes figuras de la industria cinematográfica como Amanda Seyfried, Meryl Streep y Julianne Moore han desfilado por la alfombra roja de los Golden Globes.

La noche inaugural del año dedicada a la magia del cine y la televisión es, sin lugar a dudas, la de los Golden Globes. La ceremonia no solo rinde homenaje a las mejores producciones cinematográficas y series televisivas del año, como “Barbie”, “Oppenheimer”, “Succession” o “The Last of Us”, sino que también ofrece la oportunidad de apreciar los impactantes atuendos que las estrellas eligen para deslumbrar en la alfombra roja. La edición número 81 de los Golden Globes dejó momentos memorables, especialmente con las elecciones de vestuario de las actrices y actores nominados.

En esta ocasión, se esperaba la participación de destacadas figuras del cine y la televisión, tales como Bella Ramsey, Helen Mirren y Gillian Anderson. La presencia de Margot Robbie generaba expectativas, anticipándose a un posible destaque y guiño a la famosa muñeca, ya que fue nominada a Mejor Actriz en una película musical y de comedia. Estos son los atuendos que captaron la atención durante la noche de los Golden Globes 2024.

Gillian Anderson, conocida por su papel como la terapeuta sexual Jean Milburn en la comedia dramática de Netflix, “Sex Education”, marcó presencia en la alfombra roja. La serie concluyó en 2023 tras cuatro temporadas.

Pasarela de la Alfombra Roja en los Golden Globes 2024

Helen Mirren, nominada por su actuación en “1923”, llegó a la premiación con una presencia indiscutible, destacando como la legendaria actriz británica que es.

Bella Ramsey, quien conquistó a la audiencia con su interpretación como Ellie en “The Last of Us”, al igual que su compañero Pedro Pascal, se encontraba entre los nominados de este año.

Dua Lipa, integrante del universo de “Barbie”, cobró vida como sirena en la película dirigida por Greta Gerwig.

Hace unos meses, Hunter Schafer debutó en el universo de “Los juegos del hambre” junto a Rachel Zegler, brillando con fuerza en los Golden Globes 2024.

Barry Keoghan optó por el rojo en su llegada a los Golden Globes 2024, quizás en busca de la buena suerte. El protagonista de “Saltburn” cautivó con sus actuaciones en la película dirigida por Emerald Fennell.

Cillian Murphy demostró su entusiasmo al llegar temprano a la premiación de los Golden Globes 2024. El actor británico es recordado por su destacada actuación en “Oppenheimer”, estrenada el mismo día que “Barbie”.

Si hay alguien que sabe hacerlo con estilo, esa es Rosamund Pike. Con un vestido Dior vintage, la actriz de “Saltburn” deslumbró en la alfombra roja de los Golden Globes 2024, mereciendo, sin duda, un reconocimiento por su elección de vestuario.

La actriz de “Only Murders in the Building”, Selena Gomez, llegó a la premiación radiante y feliz, recordando que una fiesta no puede disfrutarse plenamente sin su presencia.

Margot Robbie llevó su estilo característico a la red carpet de los Golden Globes, haciendo un guiño único a “Barbie” con un vestido rosa que la identifica como “Barbie Súper Estrella”.

La actriz de “The Bear” y “Bottoms”, Ayo Edebiri, expresó su alegría ante las cámaras durante este gran momento, al ser nominada a Mejor Actriz en una serie musical o de comedia.

Siguiendo los pasos de la actriz de “Euphoria”, Rachel Zegler hizo su debut en el universo de Suzanne Collins y anticipa su proyecto más esperado: interpretar a la princesa de Disney en el live-action de “Blancanieves”.

La presencia de Jennifer Aniston en los Golden Globes 2024 no podía pasar desapercibida. Esta marcó una de las primeras apariciones públicas de la actriz de “Friends” desde la muerte de Matthew Perry.

Meryl Streep iluminó la escena de los Golden Globes 2024 con su estilo distintivo, evocando la esencia de Miranda Priestly de “El diablo viste a la moda”. La renombrada actriz demostró su emoción por estar presente en la ceremonia.

Julianne Moore, nominada por su papel en “Secretos de un escándalo”, dirigida por Todd Haynes, cerró la noche de los Golden Globes con elegancia y talento, consolidando una gran velada para la actriz de “La mujer en la ventana”.

Bradley Cooper, acompañado de Gloria Campano, regresó este año como director y actor en “Maestro”, la cinta biográfica del compositor estadounidense Leonard Bernstein.

Al parecer, el color rojo fue protagonista en los Golden Globes 2024, como lo evidenció Florence Pugh. La actriz de “Oppenheimer” y “Don’t Worry Darling” deslumbró con un vestido de la casa Valentino.

