Emma Stone confirma que habrá secuela de la película “Cruella”

En 2021 se estrenó la película “Cruella”, producida por los estudios Disney, protagonizada por Emma Stone y basada en el personaje Cruella de Vil, que aparece en la novela The Hundred And One Dalmatians. La cinta fue un gran éxito a nivel mundial, y ahora la actriz ha confirmado que una secuela ya está en preparación.

En una reciente entrevista para Variety Stone comentó lo anterior, pero aclaró que la producción se encuentra en una primera fase: “Espero que (el rodaje comience) más pronto que tarde. Es un trabajo en progreso. Es una maravilla. Cruella es una maravilla. Entonces sí, ya veremos”. El guionista Tony McNamara ya trabaja en el proyecto, y tanto Emma como el director Craig Gillespie volverán a hacer equipo en la segunda parte.

En “Cruella” se muestra cómo una joven inglesa llamada Estella (Stone) sueña con destacar en el mundo de la moda como diseñadora; en la década de los 70 y por casualidad obtiene una oportunidad de dar a conocer sus trabajos con el nombre de Cruella, pero un enfrentamiento con la baronesa Von Hellman (Emma Thompson) hace que Estella se convierta en una criminal. El personaje se hizo mundialmente famoso por la película de dibujos animados “101 Dalmatians”, estrenada en 1961, y también fue interpretado por Glenn Close -en 1996 y 2000- en cintas que obtuvieron buenos resultados en las taquillas.

Actualmente Emma Stone se encuentra en plena promoción de “Poor Things”, la más reciente película del director griego Yorgos Lanthimos, en la que comparte créditos con Mark Ruffalo y Willem Dafoe. Su personaje es Bella Baxter, una joven que es resucitada por un doctor, pero tiempo después huye junto con un abogado, decidida a liberarse sexualmente.

Por su trabajo en esa cinta la actriz está nominada a premios como el Satellite, el Golden Globe y el Critic’s Choice; ella también cuenta con buenas posibilidades de competir por el Oscar (los nominados se darán a conocer el 23 de enero). Sobre su personaje, ella comentó a EFE: “Amo a Bella en todos los sentidos, ella es muy especial para mí. Me ha inspirado mucho porque no tiene vergüenza ni prejuicios, tiene una mente muy abierta y está muy interesada en todos los aspectos de la vida”.

