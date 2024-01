Selena Gomez habría sido desairada por Timothée Chalamet en la entrega de los premios Golden Globe

Selena Gomez, Taylor Swift y Timothée Chalamet fueron tan sólo algunas de las celebridades que asistieron la noche del 7 de enero a la entrega de los premios Golden Globe, pero ya ha surgido un rumor acerca de ellos, y en el que se relaciona una fotografía que nunca se tomó.

Horas después de la ceremonia se hizo viral un video en las redes sociales que muestra a Gomez diciéndole algo a Swift, mientras que la amiga de ésta, Keleigh Sperry, reacciona asombrada. De acuerdo a la cuenta Pop Base Daily en TikTok, Selena le pidió a Timothée que se tomara una foto con ella, pero la novia de éste, Kylie Jenner, no lo permitió.

La aparente conversación entre las dos artistas escrita en el post es: “Pedí una foto con él y ella dijo no”, a lo que Keleigh supuestamente agregó: “¿Con Timothée? Wow”. Cabe mencionar que no se incluye el audio con las voces de las chicas, sino una canción de Selena Gomez como fondo musical.

Hasta el momento, ese video lleva más de un millón de reproducciones, pero no ha surgido un clip que muestre el supuesto desaire de Chalamet a Gomez. Tanto ésta como Taylor Swift no han hecho declaraciones al respecto, pero se les vio muy alegres y platicando durante los cortes comerciales de la entrega de premios.

Según la revista People, el encuentro entre Selena y Timothée no se dio; un informante asegura que la cantante no vio al actor ni a Jenner, y que hablaba con Taylor de otros temas. Sólo el tiempo, y alguna otra prueba, dirán si la negativa del actor a la intérprete de temas como “Single Soon” y “Hand To Myself” fue un hecho.

Sigue leyendo: