Ben Affleck revela por qué tenía cara de aburrimiento en los Grammy 2023 ¿JLo lo estaba regañando?

En los primeros días del mes de febrero de 2023, Ben Affleck fue tendencia luego de acompañar a su esposa, la actriz y cantante Jennifer Lopez, a la 65º edición de los Premios Grammy 2023. En el evento, el actor terminó haciéndose viral por una ola de memes que le hicieron, ahora él habla de lo ocurrido.

Sus caras y expresiones durante la gala revolucionaron las redes sociales. Y es que, mientras JLo bailaba, sonreía y se divertía al ritmo de la música de Stevie Wonder, el actor de Hollywood estaba a su lado con cara de pocos amigos.

Otro momento de los premios que fue muy comentado fue estaban cuchicheando cuando Trevor Noah, el presentador de la gala, se sentó a su lado. En ese instante dio la impresión de que Lopez estaba regañando a Affleck, tal vez por sus expresiones corporales durante la noche.

El también director de cine rompió el silencio sobre lo ocurrido, reveló a la revista The Hollywood Reporter que pasó un momento muy agradable en los reconocidos premios.

“Me lo pasé muy bien en los Grammy. Mi mujer iba a ir y pensé: ‘Bueno, habrá buena música. Será divertido'”, dijo, aunque su cara hizo que se especulara lo contrario.

“Vi al presentador de los Grammy, Trevor Noah, acercarse y pensé, ‘¡Oh, Dios!'”, explicó. “Nos estaban enfocando en esta toma, pero no sabía que estaban grabando en directo”, confesó el actor.

Sobre si su mujer le estaba reprendiendo por lo que le dijo al oído y su aparente incomodidad, detalló: “Me incliné hacia mi mujer y le dije: ‘En cuanto empiecen a grabar, me alejaré de ti y te dejaré sentada con Trevor’. Ella me dijo algo como: ‘Será mejor que no te vayas’. Esto es una cosa de marido y mujer”, asegura.

Asimismo, admitió que ir a los Grammy fue como uno de los memes que circuló en redes sociales, se trató de un evento de trabajo de su esposa.

“Se que se me ve perdido sin seguir el ritmo mientras que mi esposa obviamente lo hace. Pero al final es que es el evento del trabajo de mi mujer”, puntualizó. however bad of a day you’re having, I promise you’re not as miserable as Ben Affleck at the Grammys right now pic.twitter.com/OQxA54H9P1— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 6, 2023

