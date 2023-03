Esta es la razón por la que Ben Affleck descartó la posibilidad de dirigir una cinta para el universo de DC

En un inesperado giro de eventos, el actor estadounidense Ben Affleck descartó la posibilidad de dirigir algún proyecto para el nuevo universo DC liderado por James Gunn y Peter Safran, quienes recientemente se convirtieron en los presidentes de DC Studios. ¿Cuál es la razón? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante una entrevista con The Hollywood Reporter que el esposo de Jennifer Lopez habló sobre su futuro laboral y negó rotundamente que sus planes incluyan la dirección de algún proyecto bajo el Universo Extendido de DC.

“No dirigiría algo para James Gunn en DC. Absolutamente no. No tengo nada en contra de James Gunn. Es un buen tipo, seguro que va a hacer un gran trabajo. Simplemente no me gustaría entrar y dirigir en la forma en que lo están haciendo. No estoy interesado en eso“, respondió de forma contundente.

Dicha declaración surge a solo unos meses de que el cineasta detrás de producciones como “El escuadrón suicida” y “Peacemaker” revelara haberse reunido con Ben Affleck para iniciar las negociaciones sobre su posible incursión como director.

“Me reuní con Ben ayer precisamente porque él quiere dirigir y nosotros queremos que dirija”, indicó en ese entonces. “Sólo tenemos que encontrar el proyecto adecuado”, añadió. No obstante, todo parece indicar que el acuerdo no pudo llegar a concretarse a pesar del deseo de ambas partes de colaborar.

No podemos olvidar que Ben Affleck dio vida al icónico personaje de Batman en el Universo Extendido de DC durante el año 2016 y continuó poniéndose la capa para cintas como “Escuadrón Suicida” (2016), “Liga de la Justicia” (2017), “La Liga de la Justicia de Zack Snyder” (2021) y “The Flash” (2022).

