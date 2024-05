Jennifer Lopez cancela su gira de conciertos en medio de rumores de separación de Ben Affleck

El 2024 no ha sido el mejor año para Jennifer Lopez, pues, a pesar de que acaba de estrenar la película ’Atlas’ en Netflix, no le ha ido del todo bien en el plano personal y esos problemas ya han comenzado a afectar su vida profesional, tal y como sucedió con su tour “This Is Me… Live”, cuyas fechas ya fueron oficialmente canceladas en medio de los rumores de separación de Ben Affleck.

Por medio de un comunicado, que ella misma firmó, se pueden leer las duras razones por las que decidió poner en pausa los conciertos que daría en lo que resta del año.

“Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Les prometo que se los compensaré y estaremos todos juntos de nuevo. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima…”, se lee en el texto que emitió.

Aunque JLo no entró en detalles sobre los motivos que la llevaron a tomar esa difícil decisión, se pudo saber que lo hizo por tener el deseo de para más tiempo con sus hijos y en familia.

“Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos”, detalló Live Nation, la firma a cargo de la promoción de su gira de conciertos.

Se detalló que los fans de ‘La Diva del Bronx’ no tendrán que hacer absolutamente nada para obtener el reembolso de los tickets que adquirieron por medio de Ticketmaster, pues el reembolso será automático.

En caso de quienes lo adquirieron, por medio de una tercera persona, para ellos no aplica el reembolso automático y tendrá que contactar a la empresa o persona que se los vendió.

Jennifer López tenía contemplado dar una serie de conciertos, entre el 26 de junio y el 31 de agosto, sin embargo, todos han quedado oficialmente cancelados.

Esta no es la primera cancelación que sufre la gira “This Is Me… Live”, pues en marzo canceló 7 presentaciones en medio de rumores de una baja venta de entradas, sin embargo, esta información nunca fue confirmada.

Hay que recordar que Jennifer Lopez ha estado en la mira en las últimas semanas por su supuesta separación de Ben Affleck, a tal grado de asegurarse que ya ni siquiera vivirían bajo el mismo techo, pero hasta el momento ninguno de los dos ha salido a confirmar o a desmentir los rumores que los persiguen.

