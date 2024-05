Jennifer Lopez envía un contundente mensaje a sus ‘haters’

Fiel a su personalidad aguerrida y sin miedo a defenderse, la cantante Jennifer Lopez recurrió a sus redes sociales para poner un alto a las críticas de las que ha sido blanco durante las últimas semanas con respecto a su físico y estado civil. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

A lo largo de este mes de mayo, la intérprete de temas como “On the Floor” y “Jenni from the block” se ha visto envuelta en decenas de dimes y diretes a causa de un supuesto divorcio con el actor de “Triple Frontier”. Sin embargo, desde su cuenta de Instagram publicó un video con el que parece haber mandado una directa muy directa a sus detractores.

El audiovisual en cuestión dejó ver a JLo pronunciarse sobre un espectacular que Netflix colocó sobre la cinta que protagoniza junto a Simu Liu, ATLAS: “Quería verlo por mí misma”, se le escucha decir a la famosa.

El mencionado espectacular recitaba la frase: “Un pequeño recordatorio…no te metas con JLo“, misma que la cantante no dudó en replicar desde su perfil de Instagram, ante sus más de 252 millones de seguidores, dejando claro que no está dispuesta a seguir siendo el blanco de rumores.

Y es que no podemos olvidar que durante su gira de medios en Ciudad de México fue presa de los cuestionamientos sobre su matrimonio con Ben Affleck, algo que no fue de su agrado y no tuvo reparo en expresar: “Por favor, tú sabes mejor que eso”, respondió a los periodistas.

Su coprotagonista, Simu Liu, tampoco dudó en salir a su rescate y solicitar a la prensa presente abstenerse sobre realizar preguntas de índole personal, mucho menos a Jennifer Lopez, hecho que ella le agradeció.

Seguir leyendo:

• Yalitza Aparicio presume foto junto a Jennifer Lopez en un look sacado de revista

• Jennifer Lopez reaccionó incómoda cuando le preguntaron acerca de Ben Affleck

• En medio de rumores de separación, Jennifer Lopez fue sola a la premiere de su película Atlas