Ben Affleck fue visto sin su anillo de boda en medio de rumores de separación de Jennifer Lopez

Ben Affleck fue visto sin su anillo de boda. Esta semana, se difundió el rumor de que el actor y Jennifer Lopez habían terminado su relación y que incluso vivían separados, afirmaciones que luego confirmó una fuente cercana a la ex pareja.

Recientemente, TMZ fotografió a Affleck sin su anillo de boda mientras conducía su auto. En un momento, el actor se detuvo para contestar una llamada y cuando levantó su mano izquierda no tenía su alianza de boda con JLo.

El viernes, Affleck fue visto afuera de un recital para su hija Seraphina, mismo evento en el que la cantante también fue vista pero ella sí tenía su anillo de boda. Ambos llegaron al lugar por separado.

Esta semana, surgió un rumor que aseguraba que Ben Affleck y JLo ya no estaban juntos luego de que la cantante, quien está por empezar su primera gira de conciertos en años, fuera vista buscando propiedades en Beverly Hills, California, sin el actor.

Los rumores también fueron alimentados porque Affleck no fue visto acompañando a JLo en eventos, como la Met Gala, ni tampoco dedicó un mensaje en redes sociales para la cantente.

En ese momento, también se especuló sobre que el protagonista de Batman habría abandonado la mansión que compartían en Beverly Hills, por lo que Jennifer Lopez estaría buscando un nuevo hogar para ella.

Tras los rumores, una fuente cercana a ambos confirmó a la prevista People que, al parecer, se habían separado y ya no vivían juntos.

“Una fuente cercana a López reveló a People que Affleck, de 51 años, no se ha estado quedando en la mansión de la pareja en Los Ángeles. Él ha estado viviendo en una de sus otras propiedades mientras graba la película The Accountant 2”, informó la revista.

Hasta el momento, Affleck ni JLo se han confirmado o desmentido los rumores sobre su supuesta separación.

Regreso a los escenarios

Este año, JLo anunció que volvería a los escenarios con su gira This Is Me…Live, que comenzará en junio en varias ciudades de Estados Unidos.

Tras el anuncio, la gira ha sufrido algunos cambios, como la cancelación de varias fechas y la modificación del nombre del tour.

Antes llamada This Is Me… Now… The Tour, ahora la gira se llamará This Is Me… Live: The Greatest Hits, informó Entertainment Weekly.

La cantante compartió la noticia sobre el cambio en su cuenta de Instagram, donde publicó un video que recopila varios fragmentos de sus mejores éxitos y momentos de su carrera.

“Ven a bailar toda la noche en This Is Me…LIVE este verano”, escribió JLo en su publicación.

En marzo, JLo canceló varias fechas de los shows de su gira en Estados Unidos debido a problemas logísticos.

En ese momento, Entertainment Weekly informó que un mensaje en la página web de Ticketmaster indicaba que los shows en Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa y Nueva Orleans habían sido cancelados. Los conciertos en estas ciudades estaban previstos para realizarse durante un período consecutivo de ocho días, del 22 al 30 de agosto.

Aunque en ese momento se dijo que los shows habían sido cancelados debido problemas logísticos, luego trascendió que presuntamente se cancelaron por problemas en la venta de boletos.

La gira comenzará el 26 de junio en el Kia Center de Orlando, Florida, y está previsto que culmine el 31 de agosto en el Toyota Center de Houston.

El anuncio de la gira llega después del lanzamiento de This Is Me… Now, el noveno disco de estudio, el primero en una década y la continuación de su tercer álbum This Is Me… Then (2002).

