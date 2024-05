Jennifer Lopez reveló por qué se ve más delgada que nunca

Tras su aparición en la Met Gala, Jennifer Lopez sorprendió al lucir un vestido corte sirena de Schiaparelli Haute Couture que destacaba su delgada figura, algo que llamó la atención de todos. Ahora, la actriz reveló por qué luce más delgada que nunca.

En una entrevista con Kelly Ripa en Live, JLo contó que en los últimos meses ha estado inmersa en entrenamientos para su gira y ensayos para el rodaje del musical Kiss Of The Spider Woman de Bill Condon, que recién terminó de filmar.

“Acabo de terminar una película llamada Kiss Of The Spider Woman, donde todo era cantar y bailar, lo cual fue a la vez emocionante y agotador”, contó la cantante.

“Ahora estoy lista para comenzar. Estoy más delgada que nunca. Estoy en forma para pelear en este momento”, agregó JLo.

Kiss Of The Spider Woman es el último de una larga lista de proyectos basados ​​en la novela homónima de Manuel Puig de 1976, que sigue una discusión íntima entre dos prisioneros que se unen a través de fantasías de películas basadas en una de sus complicadas vidas.

La película, que también protagoniza el mexicano Diego Luna, aún no tiene fecha de estreno.

JLo está por comenzar su gira This Is Me…Live en junio con la que se presentará en varias ciudades de Estados Unidos; sin embargo, el tour ha sufrido unos cambios desde que se anunció.

Cambios en la gira

Tras cancelar varias fechas, Jennifer Lopez cambió el nombre de su nueva gira, con la que tiene previsto recorrer Norteamérica y cantar todos los éxitos de su carrera.

Antes llamada This Is Me… Now… The Tour, ahora la gira se llamará This Is Me… Live: The Greatest Hits, informó este miércoles Entertainment Weekly.

La cantante compartió la noticia sobre el cambio en su cuenta de Instagram, donde publicó un video que recopila varios fragmentos de sus mejores éxitos y momentos de su carrera.

“Ven a bailar toda la noche en This Is Me…LIVE este verano”, escribió JLo en su publicación.

En marzo, JLo canceló varias fechas de los shows de su gira en Estados Unidos debido a problemas logísticos.

En ese momento, Entertainment Weekly informó que un mensaje en la página web de Ticketmaster indicaba que los shows en Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa y Nueva Orleans habían sido cancelados. Los conciertos en estas ciudades estaban previstos para realizarse durante un período consecutivo de ocho días, del 22 al 30 de agosto.

Aunque en ese momento se dijo que los shows habían sido cancelados debido problemas logísticos, luego trascendió que presuntamente se cancelaron por problemas en la venta de boletos.

En febrero, Jennifer Lopez anunció su regreso a los escenarios con la gira This Is Me Now… The Tour, con la que tenía previsto presentarse en 30 ciudades de Norteamérica.

La gira comenzará el 26 de junio en el Kia Center de Orlando, Florida, y está previsto que culmine el 31 de agosto en el Toyota Center de Houston.

El anuncio de la gira llega después del lanzamiento de This Is Me… Now, el noveno disco de estudio, el primero en una década y la continuación de su tercer álbum This Is Me… Then (2002).

La gira también llega después del estreno de This Is Me… Now: A Love Story,película en la que cuenta su historia de amor con Ben Affleck disponible en Amazon Prime Video, y del documental The Greatest Love Story Never Told sobre el proceso de realización del filme.

