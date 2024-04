Diego Luna actuará con Jennifer Lopez en la película “Kiss Of The Spider Woman”

Diego Luna tiene un nuevo reto en su carrera, pues ha sido seleccionado para uno de los papeles principales en la película de corte musical “Kiss Of The Spider Woman”, en la que interpretará varias canciones, compartiendo créditos con Jennifer Lopez y Tonatiuh Elizarraraz.

La cinta será dirigida por Bill Condon, famoso por filmes como “Chicago” y “Dreamgirls”. “Kiss Of The Spider Woman” está basada en la novela de Manuel Puig de 1976, que trata acerca de dos hombres que se conocen en la prisión. Uno de ellos es Luis Molina (Elizarraraz), quien cumple una sentencia de ocho años tras haber sido acusado de corromper a un menor de edad, y el otro es Valentín Arregui (Luna), un revolucionario que llega a la celda. El encierro hace que Molina comience a imaginar a una bella cantante llamada Ingrid Luna (Lopez), caracterizada como un personaje llamado “la mujer araña”.

La producción de “Kiss Of The Spider Woman” comenzó hace algunas semanas en New Jersey; después del rodaje Jennifer Lopez comenzará con su gira This Is Me…Live. Mientras tanto, presumió orgullosa en sus historias de Instagram la selección de Diego y Tonatiuh, con un post que sus fans diseñaron.

En 1983 la novela de Puig fue adaptada para una obra de teatro, y dos años después para una película de drama -sin números musicales- que protagonizaron William Hurt, Sonia Braga y Raúl Juliá. La puesta en escena de Broadway tuvo un gran éxito, y en 1993 la cantante Vanessa Williams y la actriz Chita Rivera alternaron el personaje “Ingrid Luna”.

