Marco Antonio Solís desea que Diego Luna lo interprete en un filme biográfico

Tras la exitosa reunión del grupo Los Bukis el cantante Marco Antonio Solís ha recibido propuestas para que la historia de su vida y de la carrera de la banda se lleve a la pantalla grande. Aunque él tuvo un papel coestelar en la película de 1987 “La coyota” -prácticamente su única incursión en el cine-, ahora sería otro actor el que lo interpretara en el filme biográfico.

En una entrevista para Variety Solís mencionó a quién tiene en mente para ese interesante proyecto: “Definitivamente tendría que ser alguien que pueda lograr todos los looks diferentes que tuve a lo largo de las décadas, pero me agrada mucho Diego Luna. De hecho, una vez me entregó un premio en Miami, y justo después estábamos juntos en un elevador. Recuerdo que le di las gracias y, a cambio, me dijo que mi música significaba mucho para él y que por eso quería presentarme. Se me quedó grabado, es un gran amigo y un actor increíble”.

Indirectamente, hay otra conexión de Marco con Diego y el mundo del cine, pues hace 20 años una canción de El Buki en plan solista (“Si no te hubieras sido”) fue incluida en el soundtrack de la película “Y tu mamá también”, que Luna protagonizó junto con Gael García Bernal. El tema tuvo una gran aceptación y se convirtió en uno de los mayores éxitos en la carrera del cantante. En cuanto al proyecto de la película biográfica, el artista mexicano agregó: “Hemos estado pensando mucho sobre eso, creo que va a suceder y valdrá la pena el trabajo. Especialmente, con la gira en mente, pudimos conectarnos con nuevos fans que nos veían por primera vez, y eso me hace muy feliz. Poder respirar ese ambiente muy nuevo es un regalo”.

