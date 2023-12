Jennifer Lopez protagonizará una película basada en el musical “Kiss Of The Spider Woman”

Jennifer Lopez podrá combinar sus facetas de cantante, actriz y bailarina en su nuevo proyecto: la película “Kiss Of The Spider Woman”, basada en la exitosa obra de Broadway ganadora de siete premios Tony. El director será Bill Condon, famoso por cintas como “Chicago”, “Dreamgirls” y “Beauty And The Beast”.

El filme estará basado en la novela escrita por el argentino Manuel Puig en 1976, acerca de dos prisioneros -Luis y Valentín- acusados por diferentes crímenes y que conviven en una celda. “Kiss Of The Spider Woman” fue una exitosa obra de teatro en 1983, y dos años después fue llevada a la pantalla grande en una película protagonizada por William Hurt, Raúl Juliá y Sonia Braga.

Sin embargo, la versión musical fue estrenada en Broadway en 1993, con las actrices Chita Rivera y Vanessa Williams alternando el personaje de Aurora, una mujer que canta y aparece en las fantasías del prisionero Luis, y que ahora será interpretado por Lopez. El rodaje de “Kiss Of The Spider Woman” comenzará en abril de 2024, para un posible estreno a finales de ese año.

Hasta el momento, Jennifer Lopez no ha hecho ningún comentario sobre este nuevo trabajo, pero sí compartió en su cuenta de Instagram fotografías del más reciente número de la revista Elle, dedicado a las mujeres de Hollywood y que la muestran con diversos atuendos, como un vestido dorado, otro con transparencias y un body de látex.

Además, la diva del Bronx publicó un adelanto de la canción “Can’t Get Enough”, primer sencillo de su esperado álbum This Is Me…Now, que estará disponible el 16 de febrero de 2024. El disco es su primer trabajo para la disquera BMG, y cuenta entre los productores a Jeff Gitelman, Kaydence y Ángel López.

